Как эффективно подготовиться к ОГЭ

До сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ) остается всё меньше времени. В 2025 году девятиклассники сдают математику, русский язык и два предмета по выбору. «Известия» рассказывают, как самостоятельно подготовиться к ОГЭ в короткие сроки и какие ресурсы использовать.

Эффективные методы подготовки

После сдачи экзаменов школьники получают аттестаты об основном общем образовании и могут поступать в колледж или продолжить обучение в 10–11-х классах. Чем лучше результат, тем больше шансов поступить на бюджет или пройти конкурс в профильный класс. Для тех, кто решил продолжить обучение в школе, ОГЭ — это еще возможность протестировать свои возможности перед единым государственным экзаменом ( ЕГЭ).

Чтобы успешно закончить год, одних занятий в школе часто бывает недостаточно. Отсюда у школьников и родителей возникает вопрос, как выбрать подходящие методы подготовки, стоит ли нанимать репетитора, записать ли ребенка на онлайн-курсы или освоить темы самостоятельно.

Все эти варианты эффективны, но у каждого есть свои плюсы и недостатки. Если ребенку проще усваивать знания в тесном контакте с преподавателем, то ему подойдут занятия с репетитором. Однако важно найти специалиста, который не только хорошо разбирается в предмете, но и имеет опыт подготовки к ОГЭ.

Полагаться чаще всего приходится на отзывы и рекомендации. Еще стоит быть готовыми к тому, что услуги репетитора стоят недешево, а если помощь нужна по нескольким предметам сразу, то сумма получится существенная. К этому еще нужно добавить расходы на дорогу.

Онлайн-обучение позволяет прокачать знания, не выходя из дома. Кроме того, можно записаться на групповые занятия. Плюс таких курсов в том, что ребенок сможет увидеть не только свои, но и чужие ошибки, а также сравнить свой уровень подготовки с уровнем других учеников. Стоимость таких занятий на порядок ниже. Между тем программа не рассчитана на индивидуальные особенности и потребности ребенка, как в случае с репетитором.

Некоторые предпочитают готовиться самостоятельно. Такой вариант больше подходит тем, кто обладает хорошими знаниями по предмету и имеет высокую успеваемость в школе. Для самостоятельной работы требуются высокая самодисциплина, четкий план занятий и контроль со стороны родителей. Поэтому такой вариант подходит далеко не всем, но пренебрегать им всё же не стоит.

Как составить план подготовки

Когда остается мало времени, необходимо составить план подготовки к ОГЭ. Но прежде нужно объективно оценить полученные в школе знания. Лучший способ — решить демоверсию экзамена. Подробную информацию, которая понадобится для подготовки к экзаменам, можно найти на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

Когда станет ясно, какие темы требуют детальной проработки, можно приступать к плану обучения. Он во многом похож на школьное расписание. В нем также указываются предметы и время, которое отводится на подготовку. Для занятий необходимо выделить определенные часы, например 2–3 часа после обеда, исходя из количества предметов, уровня знаний и сроков экзамена.

Условно подготовку к экзаменам можно разделить на два этапа. На первом необходимо устранить пробелы в знаниях. На втором — оттачивать навыки работы с контрольными материалами. Пренебрегать этим этапом не стоит, поскольку в нем кроется половина успеха.

Подготовка к конкретным предметам

Принцип подготовки ко всем предметам примерно одинаковый. Начинать следует с тех тем, с которыми дела обстоят хуже всего, двигаясь от простых к более сложным. Теоретический материал нужно систематически повторять, чтобы закрепить пройденное.

Например, при подготовке к ОГЭ по математике следует уделить больше внимания построению графиков функций, так как именно на этих задачах чаще всего случаются проколы. Также нужно хорошо знать такие темы, как «Алгебраические выражения», «Числа и вычисления», «Уравнения и неравенства», «Координаты на прямой и плоскости».

Готовясь к ОГЭ по русскому языку, основные усилия нужно направить на написание изложений и сочинений, а также изучить тестовую часть, которая состоит из заданий с коротким ответом и анализа текста. Отдельное внимание необходимо уделить грамматике и правилам пунктуации.

Школьники, которые сдают обществознание или историю, должны учесть, что, помимо знания теории, экзаменаторы оценивают умение размышлять, анализировать и выражать свое мнение, опираясь на общеизвестные факты. Поэтому учебный материал нужно не просто выучить, а постараться выстроить в логическую цепочку, прослеживая причинно-следственные связи.

Для успешной сдачи ОГЭ по географии обязательно нужно выучить карты России и мира — как физическую, так и политическую. Помимо этого, нужно хорошо владеть терминологией, уметь вычислять масштаб по карте, определять местоположение объекта по широте, долготе и, конечно, не путать названия столиц и стран.

Чтобы получить высокий балл по биологии, необходимо грамотно применять научные термины и теории, классификацию растений и животных, систем человеческого организма, а также способы взаимодействия различных видов в природе.

Экзамен по любому иностранному языку — английскому, немецкому, французскому или испанскому — предполагает знание ключевых правил грамматики: времен, артиклей, предлогов, конструкций предложений. Помимо этого, должен быть обширный словарный запас и развитые навыки устной и письменной речи.

Как улучшить свой результат

Чтобы отслеживать положительную и отрицательную динамику при подготовке к ОГЭ, рекомендуется сделать отдельный график. В него вносятся пройденные темы, полученные результаты и время выполнения заданий. Неудовлетворительные результаты можно выделить цветным маркером и периодически заново проходить тест, пока показатели не улучшатся.

Повторять материал в условиях ограниченного времени проще по конспектам в тетради, простым схемам и таблицам, которые есть в учебниках и специальных сборниках. Если что-то не получается, в интернете можно найти разбор аналогичных заданий или обратиться за помощью к преподавателю.

Психологическая подготовка к ОГЭ

Даже при хороших знаниях и занятиях с репетитором в выпускной год ученики испытывают огромные нагрузки и большой стресс. В такой ситуации важно сохранять самообладание и не пытаться сравнивать себя с кем-то другим.

Если не хватает уверенности в себе, психологи рекомендуют сконцентрироваться на выполнении заданий, которые школьник знает лучше всего. Также стоит почаще напоминать себе о проделанной работе и достигнутых успехах. Положительный опыт лучше всего мотивирует на продолжение обучения и разбор плохо выученных тем.

В течение всего времени нужно стараться придерживаться режима дня, находить время на отдых, прогулки на свежем воздухе и полноценный сон. Родителям же следует не давить на детей своими ожиданиями и не перегружать их дополнительными делами в преддверии экзаменов.

Частые ошибки и рекомендации экспертов

Прежде всего необходимо приучиться внимательно читать каждый вопрос, чтобы четко понимать, что требуется сделать. Нередко ошибки на ОГЭ допускаются как раз из-за невнимательности.

Решать демо-версии экзаменационных билетов лучше сразу на время. Сначала следует выполнить как можно больше простых заданий, а затем приступать к темам, за которые начисляется наибольшее количество баллов. При этом важно не отвлекаться на звонки, компьютерные игры и другие дела и готовиться в условиях, максимально приближенных к экзаменационным.

Чтобы не потерять баллы из-за неправильного оформления, также следует изучить правила работы с бланком. Иначе лишняя запятая, пропущенная клетка или дополнительный символ приведут к потере баллов.

Ранее «Известия» писали, что в России планируют запустить пилотный проект, разрешающий сдачу ОГЭ в пяти регионах лишь по русскому языку и математике.