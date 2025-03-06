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Терапевт предупредила об угрозе синдрома компьютерного зрения

Терапевт Барбакадзе предупредила россиян об угрозе синдрома компьютерного зрения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Проблема постоянного использования мобильных устройств является серьезной угрозой, которая затрагивает как физическое состояние, так и психологическое благополучие человека. Об этом терапевт, врач функциональной диагностики академии «Докстарклаб» Екатерина Барбакадзе предупредила в четверг, 6 марта.

По словам врача, долгое использование экрана может вызвать «синдром компьютерного зрения»: сухость глаз, покраснения, усталость и снижение остроты зрения. Кроме того, постоянный фокус на близком расстоянии увеличивает риск развития близорукости, особенно у молодых людей.

Также Барбакадзе предостерегла, что длительное сидение в неправильной позе с наклоном головы вперед ведет к искривлению позвоночника, болям в шее и спине.

Терапевт также отметила, что могут возникать психологические проблемы. Соцсети и постоянный поток информации создают эффект зависимости, приводящий к снижению концентрации внимания, ухудшению памяти и повышенной тревожности. У некоторых пользователей развивается тревожное психическое состояние FOMO, страх упустить важное, для которого характерно постоянное беспокойство и желание проверять телефон каждые несколько минут. Кроме того, среди любителей гаджетов встречается синдром фантомных вибраций, при котором пользователи ощущают вибрации или звонки, хотя телефон на самом деле молчит.

«Использование телефона перед сном нарушает выработку мелатонина — гормона, отвечающего за сон. Синий свет экранов подавляет его синтез, что затрудняет засыпание и снижает качество сна. Недостаток качественного отдыха может вызывать хроническую усталость, раздражительность и даже депрессию», — сказала Барбакадзе в беседе с Lenta.Ru.

Специалист добавила, что чрезмерное увлечение виртуальным общением часто заменяет живое взаимодействие с людьми, что может вести к социальной изоляции и одиночеству, а в долгосрочной перспективе это негативно сказывается на эмоциональном состоянии и межличностных отношениях.

Врач добавила, что люди, которые проводят большую часть дня с телефоном в руках, меньше двигаются. Это ведет к увеличению риска ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и ослабления мышечной системы.

«На мой взгляд, прямой угрозой непрерывного использования гаджетов становится цифровая деменция», — считает терапевт.

Для минимизации рисков она рекомендовала взрослым ограничить использование смартфона до 1–2 часов в день, а также не брать в руки гаджет во время приема пищи и за два часа до сна. Взаимодействие детей и подростков с телефонами допустимо от 30 минут до часа в день, заключила эксперт.

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6 марта главный врач федеральной сети глазных клиник World Vision Clinic Зарина Курачинова рассказала «Известиям», что главная опасность глаукомы — хронической патологии, характеризующейся повышением внутриглазного давления, развитием оптической нейропатии и нарушениями зрительной функции —заключается в том, что человек не ощущает боли или резкого ухудшения зрения на ранних стадиях.

В свою очередь, младший научный сотрудник отдела хирургического лечения глаукомы НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова Минздрава России Галина Усанова отметила в беседе с сайтом aif.ru, что заболевание всё чаще диагностируют у молодых людей, а иногда даже у подростков. Основными его причинами Курачинова назвала генетику, высокое внутриглазное давление, проблемы с сосудами и стресс.

28 февраля офтальмолог Элина Санторо рассказала, что людям с долгой работой за компьютером не следует носить контактные линзы, так как это может усилить сухость глаз и вызвать покраснение, сообщает 360.ru.

Ранее врач-офтальмолог Татьяна Шилова заявила НСН, что главный фактор развития близорукости сегодня — это в 80–90% случаев генные мутации, и только потом уже идет неправильный образ жизни.

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