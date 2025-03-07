Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны сообщило о 39 перехваченных БПЛА над регионами России
Мир
Трамп усомнился в готовности НАТО помочь США
Мир
Израиль допустит ограниченное число мусульман из Палестины на Храмовую гору в Рамадан
Общество
В Москве зафиксирован первый весенний рекорд тепла
Мир
Орбан указал на мировую изоляцию Евросоюза
Общество
В Санкт-Петербурге полиция задержала пропавшего 18 лет назад без вести мужчину
Мир
В АдГ призвали изменить конституцию ФРГ ради собственного ядерного оружия
Общество
Синоптики спрогнозировали небольшой дождь в Москве 7 марта
Общество
Доходы Telegram-ботов с персональными данными оценили в 15 млрд рублей
Мир
Трамп призвал уволить пренебрегающих обязанностями чиновников
Общество
Более 80% россиян назвали цветы обязательным атрибутом 8 Марта
Наука и техника
В РФ создали прототип транзистора для перспективной силовой электроники
Происшествия
В Подмосковье загорелся склад на площади 1,6 тыс. кв. м
Мир
Папа римский впервые за три недели госпитализации записал аудиообращение
Мир
Премьер Италии Мелони предложила включить Украину в действие пятой статьи НАТО
Мир
Численность бабочек в США сократилась на 22% с начала XXI века
Экономика
Опрос показал рост числа довольных своим финансовым положением россиянок

В половине семей РФ взрослые используют гаджеты для совместного досуга с детьми

«Лаборатория Касперского»: 48% взрослых используют гаджеты для досуга с детьми
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В почти половине российских семей (48%) взрослые используют цифровые устройства для совместного досуга с детьми. Такие данные получила «Лаборатория Касперского» в ходе ежегодного опроса семей по всей стране, «Известия» ознакомились с результатами 7 марта.

Участие в исследовании приняли 1013 семей с детьми в возрасте от 3 до 17 лет, проживающие в крупных городах.

Выяснилось, что эта практика более распространена среди родителей дошкольников и учащихся до 10 лет. С подростками 15–17 лет гаджеты используют 43% респондентов, с детьми до семи лет — 21%. Чаще всего родители смотрят фильмы, развлекательные и научно-популярные шоу, а также играют с ними в видеоигры.

«Смартфоны появляются у детей всё раньше и становятся неотъемлемой частью жизни. У дошкольников ключевой сценарий использования гаджетов — для игр, просмотра видео и картинок. А вот старшеклассникам смартфон нужен уже больше для общения с друзьями и учебы», — заявил руководитель направления детской онлайн-безопасности в «Лаборатории Касперского» Андрей Сиденко.

Он призвал сохранять баланс между реальной и онлайн-жизнью, а также выделять время на цифровой детокс. При этом Сиденко подчеркнул, что препровождение с детьми за гаджетами можно использовать для того, чтобы объяснить им азы цифровой безопасности.

«Однако во Всемирный день отключения от Сети хочется напомнить, как важно уметь сохранять баланс между реальной и онлайн-жизнью и выделять время на цифровой детокс», — заключил он.

Игры не по правилам: какие интернет-ловушки для детей самые опасные
Наиболее рискованные тренды на платформах связаны с различными челленджами

24 февраля старший менеджер «Мегафона» по продуктам родительского контроля Валерия Глебова рассказала «Известиям» о полезных приложениях на смартфонах для детей. По ее словам, стоит скачать программы родительского контроля, с помощью которого можно ограничивать экранное время для детей, контролировать доступ к играм и приложениям.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025