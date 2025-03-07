В половине семей РФ взрослые используют гаджеты для совместного досуга с детьми

В почти половине российских семей (48%) взрослые используют цифровые устройства для совместного досуга с детьми. Такие данные получила «Лаборатория Касперского» в ходе ежегодного опроса семей по всей стране, «Известия» ознакомились с результатами 7 марта.

Участие в исследовании приняли 1013 семей с детьми в возрасте от 3 до 17 лет, проживающие в крупных городах.

Выяснилось, что эта практика более распространена среди родителей дошкольников и учащихся до 10 лет. С подростками 15–17 лет гаджеты используют 43% респондентов, с детьми до семи лет — 21%. Чаще всего родители смотрят фильмы, развлекательные и научно-популярные шоу, а также играют с ними в видеоигры.

«Смартфоны появляются у детей всё раньше и становятся неотъемлемой частью жизни. У дошкольников ключевой сценарий использования гаджетов — для игр, просмотра видео и картинок. А вот старшеклассникам смартфон нужен уже больше для общения с друзьями и учебы», — заявил руководитель направления детской онлайн-безопасности в «Лаборатории Касперского» Андрей Сиденко.

Он призвал сохранять баланс между реальной и онлайн-жизнью, а также выделять время на цифровой детокс. При этом Сиденко подчеркнул, что препровождение с детьми за гаджетами можно использовать для того, чтобы объяснить им азы цифровой безопасности.

«Однако во Всемирный день отключения от Сети хочется напомнить, как важно уметь сохранять баланс между реальной и онлайн-жизнью и выделять время на цифровой детокс», — заключил он.

24 февраля старший менеджер «Мегафона» по продуктам родительского контроля Валерия Глебова рассказала «Известиям» о полезных приложениях на смартфонах для детей. По ее словам, стоит скачать программы родительского контроля, с помощью которого можно ограничивать экранное время для детей, контролировать доступ к играм и приложениям.