Офтальмолог назвала причины кратковременного снижения зрения

Врач Садулаева: скачок сахара в крови может временно снизить зрение
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
Временное снижение зрения может указывать на неофтальмологические патологии. Об этом 6 марта врач-офтальмолог клиники 3Z Лидия Садулаева рассказала «Газете.Ru».

«Кратковременные нарушения зрения, которые проходят быстро и самостоятельно, как правило, не связаны с офтальмологическими патологиями. И проходят самостоятельно в течение получаса», — объяснила она.

По словам врача, вызвать кратковременные проблемы со зрением может резкое изменение концентрации глюкозы в крови, нарушение мозгового кровообращения и даже мигрень.

«Но чаще всего размытость зрения может быть вызвана длительным использованием экрана компьютера или телефона. При продолжительном и непрерывном использовании любого гаджета глаза перенапрягаются», — подчеркнула офтальмолог.

Ранее, 18 февраля, офтальмолог Светлана Миргородская поделилась с «Известиями», что ощущение «песка в глазах» может быть вызвано неправильным ношением контактных линз. Также, по словам офтальмолога, неприятные ощущения в глазах могут быть вызваны различными инфекционными и аллергическими заболеваниями, включая конъюнктивит, блефарит и кератит.

