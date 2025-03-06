Протестующие устроили стычки с полицией у парламента Греции

В Греции собравшиеся у парламента страны протестующие начали стычки с полицией. Об этом 5 марта сообщил новостной портал «Нафтемпорики».

«Тысячи протестующих столкнулись с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат, в результате чего митинг рассеялся. Двух человек, почувствовавших себя плохо, увезли машинами скорой помощи. Однако, несмотря на примирение химикатов, люди, похоже, возвращаются к зданию парламента», — говорится на сайте.

Сообщается, что протесты были приурочены к внесению на обсуждение вотума о недоверии правительству. Собравшиеся также требовали провести расследование произошедшей два года назад железнодорожной катастрофы, жертвами которой стали 57 человек.

Согласно имеющимся данным, к беспорядкам митингующих подстрекала группа неизвестных провокаторов в капюшонах. В настоящее время их преследует полиция.

«По данным полиции, после окончания речей и начала постепенного ухода демонстрантов группа людей в нижней части площади Синтагма, в частности на улицах Филелинон и Митрополеос, подожгла мусорные баки и бросала бутылки с зажигательной смесью, камни и сигнальные ракеты в полицейских, которые в ответ применили химикаты», — передает портал.

В то же время депутаты от оппозиционных партий раскритиковали полицию и правительство за использование химических средств при разгоне протестующих.

28 февраля в Греции на площади Конституции в Афинах перед зданием парламента собралась толпа людей на акцию, приуроченную к годовщине столкновения поездов в городе Темпи в 2023 году. Через какое-то время акция переросла в столкновения протестующих с полицейскими. Участники митинга начали бросать коктейли Молотова, полиция в ответ применила светошумовые гранаты.