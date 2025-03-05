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Водитель грузовика пострадал в результате аварии на МКАД

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Один человек пострадал при столкновении двух грузовых автомобилей на МКАД. Об этом агентство городских новостей «Москва» сообщает в среду, 5 марта.

Две фуры — Mercedes и DAF — столкнулись на внешней стороне 82-го км МКАД.

«Водитель последнего из-за аварии оказался зажат в кабине. Впоследствии он был госпитализирован с травмами в ГКБ № 20», — рассказал источник агентства.

В районе аварии перекрыты три полосы. Движение затруднено.

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В Москве 3 февраля из-за аварии было перекрыто движение на участке МКАД. ДТП произошло на внешней стороне 107-го км МКАД, пишет «Москва 24».

Находящимся в районе водителям в ведомстве рекомендовали выбирать другие пути для объезда места ДТП.

Ранее, 25 февраля, такси и грузовой тягач столкнулись на МКАД, в результате чего погиб таксист, а его пассажирку госпитализировали, сообщается на сайте aif.ru. Авария произошла ранним утром на 56-м км МКАД, передает НСН.

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