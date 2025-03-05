Суд в Москве оштрафовал Snapchat на 10 млн рублей

Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Snapchat (Snap Inc.) на 10 млн рублей, признав виновным в административном правонарушении. Об этом 5 марта сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в Telegram-канале.

«Снэп Инк.» (Snap Inc.) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ («Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных»)», — отмечается в публикации.

В 2023 году Snapchat также был оштрафован на 9 млн рублей по факту повторного невыполнения оператором при сборе персональных данных, в том числе посредством интернета, требований законодательства РФ.