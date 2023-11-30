Суд в Москве оштрафовал Snapchat на 9 млн рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал на 9 млн рублей Snapchat. Об этом 30 ноября сообщили «Известиям» в суде.

Такое решение было вынесено по факту повторного невыполнения оператором при сборе персональных данных, в том числе посредством интернета, требований законодательства РФ.

Американскую компанию Snap Inc., которая владеет мессенджером, признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ.

В 2022 году мировой суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей Snapchat за отказ предоставить сведения о локализации баз данных российских пользователей. Компании тогда вменялась ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ.

Закон о локализации персональных данных заключается в том, что юридическим лицам, работающим с данными граждан РФ, запрещено собирать и хранить эти данные за рубежом — они обязаны локализовать базы данных на территории России.