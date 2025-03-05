В ЦБ сообщили об отражении крупными банками в РФ свыше 99% мошеннических атак

Крупные банки в России «отбивают» более 99% мошеннических атак на граждан. Об этом 5 марта заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«Наша задача — устанавливать планку требований для антимошеннических систем банков, или, как они называются, «антифрод-систем» банков, и помогать тем банкам, которые, что называется, эту планку пока взять не могут. Сейчас, по оценке, крупные банки «отбивают» свыше 99% атак кибермошенников на граждан», — отметила она.

Набиуллина напомнила, что с середины 2024 года действует закон, который обязывает банки на два дня приостанавливать переводы на счета из базы о мошеннических операциях, которая постоянно пополняется. К тому же банки и МВД дают Центробанку информацию о подозрительных сделках.

«Это называется периодом охлаждения, этого достаточно чтобы человек одумался и во всём разобрался. Ежемесячно банки приостанавливают 300 тыс. переводов на такие подозрительные счета. Если банк допустил перевод такой, не заморозил его на два дня и не предупредил клиента об опасности, он должен возмещать потери клиента», — заключила она.

В декабре 2024 года в ЦБ рассказали о том, что банки в III квартале 2024 года защитили клиентов от 16,1 млн атак сетевых мошенников, не дав им украсть 4,9 трлн рублей. При этом они отчитались, что мошенникам всё-таки удалось похитить в июле – сентябре 9,3 млрд рублей.