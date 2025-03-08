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Врач рассказала о причинах развития синдрома запястного канала

Врач Портнова: синдром запястного канала вызывает нарушение функций конечностей
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Фото: Getty Images/Peter Dazeley
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Синдром запястного канала — это патологическое состояние, при котором возникает сдавливание срединного нерва, отвечающего за чувствительность запястья, ладонной поверхности и пальцев руки. О причинах его возникновения и профилактике «Известиям» 8 марта рассказала врач-терапевт, врач-кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Роксана Портнова.

Среди факторов, приводящих к развитию синдрома, врач выделила повторяющуюся нагрузку на руки и запястья, поднятие тяжестей, работу с вибрирующими инструментами, длительные периоды сгибания и разгибания запястья, а также ручную работу в условиях низких температур.

Также факторами риска являются наследственная предрасположенность и наличие таких заболеваний, как, например, сахарный диабет, ревматоидный артрит и патология щитовидной железы, отметила эксперт.

«У женщин синдром запястного канала встречается чаще — одно из возможных объяснений этого явления заключается в том, что у них анатомически более узкий канал для прохождения нерва, чем у мужчин. Стоит отметить, что риск развития этого синдрома повышается во время беременности. В большинстве случаев он исчезает спустя несколько недель или месяцев после родов, однако у кормящих грудью женщин способен сохраняться в течение нескольких месяцев», — пояснил врач.

На ранней стадии заболевания неприятные ощущения могут возникать периодически, чаще всего при нагрузке на кисть или в неудобной позе. Так, например, он может проявляться в «покалывании» в пальцах. При отсутствии лечения дискомфорт становится почти постоянным, к нему добавляется болевой синдром. В некоторых случаях боль может распространяться на область предплечья и плеча. Характерной особенностью синдрома запястного канала является усиление симптомов в ночные часы, отметила доктор. Она посоветовала обращаться к врачу-неврологу при возникновении подобных симптомов.

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«На поздней стадии болезни, без своевременной терапии, у человека развивается нарушение функций конечности — возникает слабость при сжатии кисти в кулак и неуклюжесть пальцев, что осложняет выполнение обычных действий, например, застегивание пуговиц или удержание ложки. Впоследствии у пациента возникает мышечная атрофия — уменьшение объема мышц и их укорочение, что приводит к развитию деформации кисти. Это, в свою очередь, чревато потерей трудоспособности», — рассказала специалист.

Лечение синдрома запястного канала может быть консервативным и хирургическим. Консервативное назначается пациенту с легкими или умеренными симптомами синдрома. Оно включает шинирование — применение шины или фиксатора для поддержания запястья в нейтральном положении, а также прием глюкокортикоидов, проведение физиотерапии и занятий лечебной физкультурой.

24 февраля кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала «Известиям» о том, как поддержать здоровье суставов. В первую очередь она посоветовала ограничить употребление соли, острых приправ и копченостей. Важно следить, чтобы в рационе было достаточно продуктов, богатых витамином С, кальцием, фосфором, витамином D и биофлавоноидами, отметила доктор.

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