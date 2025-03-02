В Уганде зафиксирован новый случай смерти от лихорадки Эбола

Второй случай смерти от лихорадки Эбола зафиксирован в Уганде. Об этом 1 марта сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) о ссылкой на минздрав Уганды.

«После объявления вспышки лихорадки Эбола 30 января 2025 года министерство здравоохранения сообщает о еще одном подтвержденном случае в больнице Мулаго у ребенка в возрасте четырех с половиной лет, который трагически скончался 25 февраля», — говорится в сообщении ВОЗ в соцсети X (бывш. Twitter).

Отмечается, что ВОЗ работает с минздравом Уганды и партнерами для усиления эпидемиологического надзора и поддержания мер контроля, чтобы сдержать распространение вируса и остановить вспышку.

Ранее, 30 января, стало известно, что в Уганде была подтверждена вспышка заболевания, вызванного вирусом Эбола. Одним из первых пациентов стала медсестра столичной больницы, которая обратилась за медицинской помощью после появления симптомов, похожих на лихорадку. В четверг, 30 января, она скончалась. Вскрытие подтвердило наличие эболавируса Судан (SUDV).

Позднее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус сообщил, что организация начала испытания вакцинации против вируса Эбола в Уганде.

Последний раз Уганда пережила вспышку заболевания в конце 2022 года. Тогда погибли 55 из 143 инфицированных, среди них — шесть медицинских работников.

Геморрагическая лихорадка Эбола передается при контакте с инфицированными биологическими жидкостями и тканями. Симптомы включают головную боль, рвоту кровью, боли в мышцах и кровотечения.