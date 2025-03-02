В Берлине экоактивисты облили краской магазин Tesla в знак протеста против Маска
В Берлине экологические активисты движения «Новое поколение» облили синей краской витрину магазина электромобилей компании Tesla, которая принадлежит предпринимателю и главе департамента государственной эффективности (DOGE) США Илону Маску. Об этом 1 марта сообщило немецкое издание Tagesspiegel.
Отмечается, что инцидент произошел в торговом центре Mall of Berlin в районе Митте. Полиция задержала двух женщин в возрасте 22 и 28 лет и 25-летнего мужчину.
По данным издания, протестующие выступали против Маска и его позиции. На одном из их плакатов был лозунг «Наше общество — не игрушка для правых».
Магазин Tesla временно закрыт.
Ранее, 6 февраля, газета Financial Times охарактеризовала резкий спад продаж электрокаров Tesla в Европе как проявление негативной реакции общества на вмешательство Маска в европейскую политику.