В Австрии призвали Европу вести переговоры с Трампом

Европа должна вести переговоры с президентом США Дональдом Трампом и сохранять открытость, а не «нравоучительно дуться в углу». Об этом 1 марта заявил врио канцлера и глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью австрийской газете Die Presse.

«Трамп — человек деловой и поставил перед собой цели. Европа должна вести с ним диалог о том, каким образом у него могло бы получиться достичь некоторых целей другим путем. Было бы неправильно, если бы Европа нравоучительно уходила дуться в угол», — считает он.

При этом, по мнению Шалленберга, у Европы есть все возможности для влияния по вопросу урегулирования конфликта на Украине, поэтому она обязана принять участие в мирном процессе.

Однако врио канцлера подчеркнул, что в случае несогласия с политической позицией американского лидера странам Евросоюза (ЕС) не стоит мириться с этим и «давать отпор».

«Если Трамп угрожает поднять пошлины на 25%, Европа тоже должна угрожать как минимум 25%. И тогда мы будем вести переговоры. Мы к этому готовы», — резюмировал Шалленберг.

Ранее, 26 февраля, Трамп сообщил о том, что намерен ввести таможенные пошлины в размере 25% в отношении ЕС не только на автомобили, но и на «всё остальное». В пресс-службе Еврокомиссии уточнили, что ЕС намерен в ближайшее время решительно ответить на обещанные Трампом тарифные изменения.