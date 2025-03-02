В США сообщили о нарушении воздушного пространства у поместья Трампа во Флориде

NORAD: три самолета были обнаружены в небе рядом с резиденцией Трампа в Палм-Бич

2 марта 2025, 07:38 0

Фото: TASS/EPA/SEBASTIEN NOGIER