В США сообщили о нарушении воздушного пространства у поместья Трампа во Флориде
Три самолета нарушили воздушное пространство рядом с резиденцией президента США Дональда Трампа в районе Палм-Бич во Флориде. Об этом 1 марта сообщили в пресс-службе объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).
«Истребители F-16 остановили три гражданских самолета, нарушивших ограничения воздушного пространства над Палм-Бич, Флорида», — говорится в сообщении в социальной сети X (бывш. Twitter).
Уточняется, что предотвращения нарушения воздушного пространства гражданскими самолетами пришлось выпустить осветительные ракеты. По данным NORAD, все воздушные суда были благополучно выведены из района. Инциденты произошли в период с 11:05 по 12:50 по местному времени (c 19:05 до 20:50 мск).
17 декабря 2024 года сообщалось, что над базой морской пехоты США в штате Калифорния были замечены неизвестные беспилотные летальные аппараты (БПЛА). По словам представителя базы капитана Джеймса Сартена, беспилотники «не представили угрозы операциям на объекте».