Илон Маск поддержал идею о выходе США из НАТО и ООН
Предприниматель и глава департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск согласился с тем, что Соединенным Штатам пришло время покинуть НАТО и ООН. Соответствующее заявление 1 марта он сделал в соцсети Х (бывший Twitter).
«Я поддерживаю», — так миллиардер прокомментировал сообщение пользователя соцсети, в котором тот призвал страну выйти из Всемирной организации и Североатлантического альянса.
21 февраля Майк Ли и другие члены Республиканской партии США представили законопроект о полном выходе страны из состава ООН. Законопроект подразумевает, что президент должен полностью аннулировать членство США в ООН, а также в любых органах, специализированных агентствах, комиссиях и других ведомствах, формально связанных с ООН, а также прекратить ее финансирование и отказаться от миротворческих миссий.