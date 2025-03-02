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В Амурской области при столкновении автомобиля с грузовиком погибли два человека

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Фото: t.me/prokuratura28
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На федеральной трассе «Лена» в Тындинском округе при столкновении легкового автомобиля с грузовиком погибли два человека, еще один пострадал. Об этом 2 марта сообщили в прокуратуре Амурской области.

«1 марта 2025 года на 175-м км федеральной автодороги (ФАД) «Лена» в районе стелы в сторону аэропорта от города Тынды произошло дорожно-транспортное происшествие. Установлено, что автомобиль марки Hyundai Creta выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем марки Isuzu Giga», — говорится в сообщении ведомства.

В Госавтоинспекции региона уточнили, что среди погибших — водитель 1968 года рождения и пассажир 1949 года рождения автомобиля марки Hyundai Creta. При этом еще один пассажир 1972 года рождения был госпитализирован.

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В Башкирии накануне 28 февраля произошло столкновение девяти автомобилей, в результате ДТП пострадали два человека. Главное управление МЧС республики уточнило, что авария произошла на 158-м км трассы Р-240, соединяющей Уфу и Оренбург. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Отмечалось, что наблюдается сильный туман, из-за чего были введены временные ограничения на перемещение всех видов транспортных средств.

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