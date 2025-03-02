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Пентагон заявил о планах направить на границу с Мексикой около 5 тыс. военных

Пентагон: на границу с Мексикой направят около 5 тыс. военных и авиацию США
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Фото: Global Look Press/Ron Sachs
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США направят на границу с Мексикой около 5 тыс. военных, включая механизированную пехотную группу и батальон армейской авиации, располагающий вертолетами UH-60 Black Hawk для командования и медицинской эвакуации, а также вертолеты CH-47 Chinook для перевозки тяжелых грузов. Соответствующее сообщение 1 марта опубликовано на сайте Пентагона.

«Пентагон развертывает Stryker Brigade Combat Team и General Support Aviation Battalion на юго-западной границе, ускоряя усилия по выполнению директивы президента Дональда Трампа об усилении военной поддержки в обеспечении безопасности границы США и Мексики», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл уточнил, что американские военные в ближайшие недели прибудут на южную границу страны в рамках борьбы с нелегальной иммиграцией и наркотрафиком.

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Газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила 28 февраля, что министр обороны США Пит Хегсет сообщил о возможных военных действиях Пентагона, если Мексика не выполнит требования по границе между двумя странами. Уточнялось, что высшее руководство Мексики было «шокировано и возмущено».

Президент США 1 февраля подписал указ о введении торговых тарифов в размере 25% на товары из Канады, Китая и Мексики. Таким решением Трамп стремится уменьшить поток опиоида фентанила через границу, а также поток мигрантов. 20 января, сразу же после инаугурации, Трамп подписал более 200 новых указов. Среди них введение чрезвычайного положения на границе с Мексикой и включение наркокартелей в список террористических организаций.

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