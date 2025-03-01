WSJ узнала о предупреждении главы Пентагона Мексике

Министр обороны США Пит Хегсет предупредил власти Мексики, что Пентагон может предпринять военные действия, если страна не выполнит требования по границе между двумя странами. Об этом 28 февраля сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным газеты, это был первый телефонный разговор Хегсета с высшими военными чинами Мексики. Переговоры прошли еще в конце января, однако подробности беседы появились только сейчас, передает издание.

«Хегсет заявил чиновникам, что если Мексика не разберется со сговором между правительством страны и наркокартелями, то американские военные готовы предпринять односторонние действия», — говорится в материале.

Как отметили анонимные источники, высшее руководство Мексики, присутствовавшее при том звонке, было «шокировано и возмущено». Это предупреждение Хегсета, которое поддержали другие чиновники администрации президента США Дональда Трампа, вызвало беспокойство, как и обещанное главой Белого дома введение 25% пошлин, которые должны вступить в силу 4 марта.

По мнению авторов материала, мексиканские чиновники сейчас работают над достижением «ощутимых результатов» на границе с США и над борьбой с наркотрафиком. Кроме того, по словам бывших американских чиновников, экстренная передача Мексикой 27 февраля главарей наркокартелей, обвиняемых в США, является еще одной уступкой Трампу, а также складывается впечатление, что Трамп хочет «конкретных вещей», например развертывания войск.

До этого, 1 февраля, американский лидер подписал указ о введении торговых тарифов в размере 25% на товары из Канады, Китая и Мексики. Тогда же он пообещал ввести пошлины на товары из Евросоюза. Таким решением Трамп стремится уменьшить поток опиоида фентанила через границу, а также поток мигрантов.

20 января, сразу же после инаугурации, Трамп подписал более 200 новых указов. Среди них введение чрезвычайного положения на границе с Мексикой и включение наркокартелей в список террористических организаций.