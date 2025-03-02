Российские военнослужащие рассказали о ходе боев под Красноармейском в ДНР
Военнослужащие группировки войск «Центр» рассказали «Известиям» об ожесточенных боях у Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР), куда украинские боевики стягивают свои силы.
Бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ наносят удары по целям в районе города. Их поражение подтверждают кадры с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
«До Донецка машины стреляли под Луганском. И сравнивая те бои с этими, военные говорят, что сейчас всё намного серьезнее. Противник оказывает ожесточенное сопротивление», — отметил корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.
В беседе с ним военнослужащий Дмитрий Гарайшин подчеркнул, что ситуация на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО) остается сложной из-за большого количества FPV-дронов противника. По его словам, после первого залпа прилетает сразу несколько вражеских беспилотников.
Военные группировки войск «Центр» также отметили, что после поражений в населенных пунктах Курахово и Авдеевка Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в район Красноармейска лучшие подразделения беспилотной авиации и новые силы. Российские подразделения, в свою очередь, усилили защиту позиций, установив дополнительные плиты, решетки и барьеры. Теперь каждое орудие работает в сопровождении группы прикрытия.
В Минобороны 28 февраля сообщили, что расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) батальона «Атлант» 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожили живую силу и технику ВСУ на красноармейском направлении спецоперации. Как уточнили в ведомстве, противник пытался организовать глубокоэшелонированную оборону на линии боевого соприкосновения.