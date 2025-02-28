Расчеты ударных БПЛА уничтожили живую силу и технику ВСУ в зоне спецоперации

Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) батальона «Атлант» 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожили живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 28 февраля сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, противник на линии боевого соприкосновения организовал глубокоэшелонированную оборону.

Расчеты FPV-дронов на оптоволокне и дронов с системой сброса батальона «Атлант» ежедневно поддерживают российские штурмовые подразделения, уничтожая боевые бронированные машины иностранного производства, склады с боеприпасами, станции связи, наблюдательные пункты, а также живую силу противника, срывают ротации и попытки контратак украинских боевиков, добавили в Министерстве обороны РФ.

В Минобороны России 27 февраля сообщили, что военнослужащие группировки войск «Север» расчетом FPV-дрона уничтожили боевую бронированную машину (ББМ) противника в Харьковской области. На кадрах боевой работы зафиксировано прямое попадание по боевой бронированной машине ВСУ.