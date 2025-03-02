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Празднование Масленицы прошло в комплексе «Солнце Москвы»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В многофункциональном комплексе «Солнце Москвы» 1 марта прошли праздничные масленичные мероприятия. Кадры гуляний публикуют «Известия».

В рамках празднования выступил фольклорный театр «Возрождение» и прошли масленичные забавы для детей и взрослых. Гости также смогли пообщаться с шеф-поваром Константином Ивлевым и принять участие в автограф-сессии. Ресторатор поделился своим фирменным рецептом блинов.

«У меня нестандартный рецепт: у меня очень большое количество яиц, достаточное количество масла, например, идет. Зато, когда ты выпекаешь эти блины, ты хочешь их съесть сразу, без начинки. Хочется по старинке с молочком. Блины чисто классические, ничего гениального», — рассказал он.

Ивлев отметил, что обычно приготовление блинов отличается только количеством муки и сахара.

«Я обожаю классические блинчики с мясом, конечно, с творогом и изюмом. В этом плане я никогда не ищу никаких новых вкусов», — добавил шеф-повар.

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27 февраля стало известно, что в рамках фестиваля «Московская Масленица» на площади Революции покажут ледовые шоу. Зрители могут увидеть постановку 28 февраля, 1 и 2 марта в 18:00 и 19:30. На льду выступят первая российская олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, призер командных чемпионатов мира Максим Ковтун и другие мастера спорта.

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