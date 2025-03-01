С наступающей Масленицей: важные русские приметы и запреты, лучшие поздравления

Масленица — веселый, сытный и по-весеннему теплый праздник. Каждый день праздничной недели имеет свое значение и назнвание. Наступивший сегодня шестой день масленичной недели называют Золовкиными посиделками. На этот раз главным развлечением становятся женские посиделки, куда невестка приглашает золовок, то есть сестер мужа. Подробнее о сути шестого дня Масленицы, какие существуют традиции, а также как по форме блина предсказать будущее — в материале «Известий».

Широкая Масленица: история и название праздника

Масленица представляет собой один из самых ярких и любимых народных праздников в России, который символизирует прощание с зимой и встречу весны. Ее отмечают в воскресенье перед Великим постом, но праздничной считается вся неделя перед ним. В 2025 году она началась в понедельник, 24 февраля, и продлится по воскресенье, 2 марта.

Празднование Масленицы в Калужской области, 2024 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

История торжества уходит корнями в языческие времена, когда славяне отмечали конец холодов и начало сельскохозяйственных работ. Празднование устраивалось для того, чтобы задобрить бога весеннего солнца и плодородия Ярило и «скотьего бога» Велеса, отвечающий за домашнее хозяйство, землю, леса и богатство.

Считается, что до установления Масленицы на Руси был другой праздник — Комоедица. Ранние славянские народы поклонялись Кому, или медвежьему богу. Согласно легенде, первые испеченные блины на праздник относили в лес, где раскладывали на пнях как угощение для пробудившихся от зимней спячки медведей. Так, именно с этой традицией и связывают пословицу «Первый блин комом», однако последнее слово указывают как «комам» — медведям.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В древние времена празднование длилось не одну, а сразу две недели: семь дней до равноденствия и семь дней — после. С приходом христианства Масленица была адаптирована, а празднование сократили до одной недели. Даты были перенесены, потому что гуляния выпадали на Великий пост. В результате праздник стали отмечать в последнюю неделю перед периодом очищения. Православная церковь именует Масленицу Сырной, или Мясопустной седмицей. Ведь на этой неделе по причине подготовки к Великому посту нельзя есть мясо, но можно питаться сырами и другими молочными продуктами.

С понедельника по среду длится Узкая Масленица, с четверга по воскресенье — Широкая. Так, первые три дня принято заниматься хозяйством и домашними делами, а в оставшееся время повеселиться. «Известия» напоминают о самых известных традициях Масленичной недели по дням:

Понедельник (Встреча Масленицы). Праздник начинается с приветствия Масленицы. В этот день принято готовить блины и приглашать гостей. Устраиваются различные игры и забавы.

Вторник (Заигрыши). В этот день проводятся народные гулянья, игры и конкурсы. Молодежь начинает активно знакомиться и флиртовать, устраиваются катания на санях.

Среда (Лакомка). В среду принято угощать блинами своих родных и близких. Женщины готовят особые угощения, а также устраивают застолья и вечеринки.

Четверг (Разгуляй). Четверг — это день активных развлечений. Устраиваются массовые гулянья, катания на лошадях, а также различные спортивные соревнования.

Пятница (Тещины вечерки). В этот день зятья приглашают тещ на блины. Это время для примирения и укрепления семейных уз. Традиционно в этот день проводятся застолья и веселые посиделки.

Суббота (Золовкины посиделки). Суббота посвящена встрече невесток с родственниками мужа. Устраиваются совместные застолья, где также подаются блины.

Воскресенье (Прощеное воскресенье). Завершение Масленицы. В этот день принято просить прощения у близких. Устраиваются проводы зимы, сжигается чучело Масленицы, символизирующее уход зимы и приход весны.

Золовкины посиделки — 2025: обычаи и традиции

Суббота на Масленичной неделе была днем, когда невестка приглашала на посиделки золовок — сестер своего мужа. Иногда звали и других женщин семьи: свекровь, невесток (жен братьев), тещу или даже подруг. Согласно обычаю, если гостья незамужняя, то и остальные приглашенные девушки должны быть свободными от брачных уз. В случае наличия у золовки супруга, компания также должна состоять из хранительниц домашнего очага.

От данного условия зависит досуг собравшихся девушек. С незамужними полагается обсуждать потенциальных женихов, гадать на суженого. Если же хозяйка и гостьи уже нашли своих спутников жизни, то разговор перетекает в русло домашних забот.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Важной частью посиделок считается богато накрытый стол. Хозяйка должна удивить приглашенных своим гостеприимством, щедростью и угощениями. Главным блюдом оставались блины. Однако на Золовкины посиделки хозяйка старалась приготовить их по-особенному, добавляя различные начинки: икру, сметану, варенье, творог, рыбу, мед.

Золовки, разумеется, не оставались в долгу. Они не только приходили в гости, но и приносили подарки — красивые ленты, платки, бусины или что-то полезное для дома. После угощения начинались посиделки — девушки устраивали гадания, пели, шутили, делились новостями.

Традиционно в предпоследний день Масленицы народные гуляния достигали своего апогея. Суббота была самой веселой и любимой молодыми людьми, которые спешили вдоволь наиграться в забавные игры перед длительным и суровым Великим постом.

Масленичная суббота: как празднуют сегодня

В сегодняшних реалиях «Золовки посиделки» утратили свое значение. Тем не менее, шестой день Масленицы сохранил традицию встречи с родственниками и друзьями. Некоторые хозяйки превращают этот праздник в настоящий кулинарный эксперимент, пробуя новые рецепты блинов — с необычными начинками, блинные торты или, наоборот, полезные диетические варианты. Другие устраивают совместные мастер-классы, где вместе готовят, украшают блюда и делятся секретами вкусных рецептов.

Если родственники живут далеко, современные технологии помогают не прерывать традицию — можно устроить видеозвонок, виртуальные посиделки и даже соревноваться, у кого блины получились лучше.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Традиция дарить небольшие подарки сохранилась и по сей день. Презентом может служить красивый платок, красивая свеча, баночка ароматного варенья или что-то для домашнего уюта. Важно проявить внимание и заботу, ведь Масленица всегда была праздником семейного тепла.

Помимо этого, в некоторых деревнях соблюдают обычай ходить ряжеными по дворам и петь забавные частушки, получая взамен угощения и мелкие монеты.

Народные приметы: что можно и нельзя делать

Наши бабушки верили, что суббота на Масленичной неделе обладает особой энергетикой, а традиции и приметы, связанные с ней, могут повлиять на будущее. Особенно это касалось семейных отношений, женского счастья и благополучия в доме.

Приметы для невестки

Для молодой жены Золовкины посиделки были шансом показать себя хорошей хозяйкой. Говорили, что как пройдет суббота, так и дальше будут складываться отношения с родней мужа, поэтому важно было постараться.

Главное — накормить золовок вкусно и сытно. Блины должны быть пышными, румяными, золотистыми — если получатся комками или слишком тонкие, то год будет непростым. А если первый блин все же не удался, хозяйка должна съесть его сама, чтобы не передавать неудачу другим.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Золовки на посиделках внимательно следили, как их встречает невестка. Улыбчивая и гостеприимная хозяйка, чистый дом означал, что в семье будет мир. Если невестка грубит, ведет себя натянуто и явно делает все через силу, то стоит ждать разговоров за спиной.

Нельзя ругаться, жаловаться на мужа или выяснять отношения. В старину верили: поссоришься в этот день, весь год пройдет в спорах и недопонимании. Так, что даже если что-то раздражает, лучше оставить разборки на потом.

Приметы для золовок

Шестой день Масленицы может стать судьбоносным для незамужних сестер мужа. Считалось, что если девушка съест блин с медом или вареньем, то в ближайшем будущем встретит хорошего жениха. В случае выбора блина с икрой или рыбой, супруг будет богатым.

Празднование Масленицы в Калужской области, 2024 год Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Другая интересная примета — если золовка получит от невестки в подарок красивый платок, то скоро выйдет замуж. Поэтому девушки часто намекали на такой подарок, да и невестка не скупилась, ведь ей же тоже важно, чтобы золовка была к ней расположена.

Если во время посиделок золовка случайно разольет чай, то в ее жизни появится тайный поклонник. Упавшая случайно капля чая на скатерти означает скорое сватовство.

Приметы для всех женщин в доме

На Золовкины посиделки принято много смеяться, петь, веселиться. Наши предки говорили: «если золовки веселятся — год пройдет в достатке, а если хмурятся — жди беды».

Если в доме тепло, светло и уютно, а за столом много гостей, значит, впереди удачный год. Особенно важно, чтобы в доме не было сквозняков — это считалось плохим знаком, который может привести к нехватке денег или даже одиночеству.

Фото: Global Look Press/Robert Michael

Еще одна забавная примета: если случайно разбить тарелку, то стоит ждать прибавление в семье. Сколотая посуда всегда была хорошим знаком, неважно, кто именно ее уронил.

Особую силу на шестой день Масленицы имели приметы о погоде. Так, в случае выпадения осадков на праздник, значит, год будет богатым, урожайным и удачным. Ясный и солнечный день предвещает раннюю весну.

Гадания на Золовкины посиделки: как заглянуть в будущее

Золовкины посиделки были не только поводом для теплых встреч и угощений, но и временем, когда можно было приоткрыть завесу будущего. В эти сутки девушки гадали на любовь, замужество, семейное счастье и благополучие. Именно в субботу на Масленичной неделе можно получить знаки судьбы, которые подскажут, чего ожидать в ближайший год.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Одним из самых распространенных способов было гадание на блинах. Перед тем, как начать их печь, девушка загадывала желание и смотрела, каким получится первый блин. Если он выходил ровным и румяным, то год будет удачным, если слишком тонким и с дырками — возможны препятствия. Пригорелое угощение сулило трудности, а пышное и красивое означало исполнение мечты. Также можно было перевернуть стопку блинов и посмотреть на последний: если он золотистый, впереди ждет радость, если бледный — добиться желаемого можно будет, только приложив усилия.

Празднование Масленицы в Москве Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

С блинами можно было провести и другое интересное гадание. Лакомство разрывали на несколько кусочков и раскладывали перед собой в виде круга, затем звали кошку. Если питомец выбирал кусочек с икрой или рыбой — это к богатству, если с вареньем или медом — к любви и радости. Однако в случае, когда кошка просто нюхала блины, но не ела, ждали спокойный год без серьезных перемен.

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Также популярным методом было гадание на воске. Для этого расплавляли свечу и выливали жидкость в чашу с холодной водой, после чего внимательно рассматривали получившиеся фигуры. Так, сердце предвещало любовь, круг — гармонию, звезда говорила об исполнение мечты, а цветок сулил приятное знакомство. Крест предупреждал о возможных испытаниях, которые придется преодолеть.

Гадание на нитках помогало предсказать важные события в предстоящем году. В миску с водой опускали три нитки: красную — символ любви, белую — семейного счастья, зеленую — достатка и удачи. Затем поджигали их и смотрели, какая сгорит первой. Если быстрее всех догорела красная, впереди ожидают романтические события, белая — семья будет крепкой, зеленая — ждет финансовый успех. Если же нитка гасла, не догорев, то год будет полон различных трудностей.

Празднование Масленицы в Москве Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Шестой день Масленицы: картинки, гиф, поздравления, открытки

В честь особого праздника «Известия» подготовили теплые поздравления и красивые открытки, которые можно отправить родственникам, друзьям и коллегам.

Сгенерировано ИИ Открытка с Масленицей

«С Шестым днем Масленицы — Золовкиными посиделками! Пусть этот день будет полон радости, смеха и веселья. Пусть наши блины будут такими же вкусными, как бесконечные приятные моменты, а общение — таким же теплым и уютным, как весна на пороге. Желаю вам всем здоровья, счастья и побольше поводов для радости! Спасибо, что всегда рядом, и что вы — такие замечательные люди!»

Сгенерировано ИИ Открытка с Масленицей

«С Золовкиными посиделками! Пусть этот день будет таким же веселым, как наши разговоры за чашкой чая и такими же сладкими, как самые лучшие блины! Пусть на ваших лицах всегда будет улыбка, а в жизни — много ярких, радостных моментов. Обнимаю вас всех крепко и надеюсь, что этот день будет наполнен только положительными эмоциями!»

Сгенерировано ИИ Открытка с Масленицей

«Поздравляю вас с Золовкиными посиделками! Пусть этот день будет таким же теплым и уютным, как ваши дружеские беседы. Желаю, чтобы в ваших домах всегда будет уют и гармония, а жизнь наполняется радостью, счастьем и смехом. Благодарю за вашу дружбу и за те моменты, которые мы проводим вместе. Пусть Масленица принесет вам только счастье!»

Сгенерировано ИИ Открытка с Масленицей

«С Шестым днем Масленицы! Пусть ваши сердца всегда согревает дружба, а ваши дома наполняются радостью и смехом. Пусть каждая встреча будет наполнена любовью, а в жизни будет как можно больше приятных и ярких моментов. Желаю вам всем счастья, здоровья и веселья — пусть Масленица принесет в вашу жизнь только светлые и радостные дни!»

Сгенерировано ИИ Открытка с Масленицей

«С Масленицей вас! Спасибо за вашу дружбу, за поддержку и за те незабываемые моменты, которые мы проводим вместе. Пусть наши посиделки будут всегда такими же веселыми и радостными, а жизнь наполнится счастьем и удачей! Пусть Масленица подарит вам тепло, яркие эмоции и только самые лучшие моменты!»