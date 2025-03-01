На Украине сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры и судна в Одессе
Припортовая инфраструктура и судно были повреждены в Одессе. Об этом 1 марта сообщил глава одесской областной администрации Олег Кипер.
«Повреждены припортовая инфраструктура и гражданское судно под флагом Панамской республики», — написал он в своем Telegram-канале.
Как указал Кипер, судно принадлежит одной из европейских компаний.
Ранее в этот день украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Одесской области. Отмечалось, что в регионе была объявлена воздушная тревога.