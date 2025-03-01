Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области

Взрыв прогремел в Одесской области Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом 1 марта сообщает украинское издание «Страна.ua».

«В Одессе прозвучал взрыв», — говорится в Telegram-канале.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в настоящий момент в Одесской области звучит воздушная тревога.

В Минобороны России информацию о взрыве не комментировали.

Ранее, 28 февраля, сообщалось, что в Одессе и неподалеку от порта Черноморска прогремели взрывы.