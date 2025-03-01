Реклама
Прямой эфир
Общество
В Петербурге возбудили дело по факту обнаружения человеческих останков в чемоданах
Мир
Маск назвал разными цели Трампа и Зеленского во время встречи в Белом доме
Мир
В Абхазии произошла попытка вторжения на избирательный участок
Мир
На Украине сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры и судна в Одессе
Мир
Ле Пен заявила о вычеркивании Франции из процесса переговоров по Украине
Мир
В Совфеде предрекли провал планов ЕС по поддержке Украины без помощи США
Армия
ВС РФ «Искандером» ударили по военному полигону ВСУ в Днепропетровской области
Мир
Джорджеску заявил о намерении продолжить борьбу за пост президента Румынии
Спорт
«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью со счетом 0:0
Общество
Экс-посол Британии назвал ошибкой разрыв отношений Запада с РФ
Происшествия
В ДТП с участием фургона в Москве погиб один человек
Мир
В Абхазии завершилось голосование во втором туре президентских выборов
Мир
В Белом доме раскрыли меню сорванного обеда Трампа и Зеленского
Общество
Празднование Масленицы прошло в комплексе «Солнце Москвы»
Армия
В Минобороны России рассказали о подвигах бойцов ВС РФ в зоне спецоперации
Мир
В Европарламенте призвали Европу усилить независимость от США
Спорт
В Ярославской области прошел чемпионат РФ по охотничьему биатлону
Сюжет:

В Калужской области на Масленицу сожгли 26-метровый деревянный замок

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области на Масленицу 1 марта сожгли 26-метровый деревянный замок из мельниц. Программа праздничных мероприятий была опубликована на портале «Масленица в Никола-Ленивце».

В «Никола-Ленивце» прошел традиционный фестиваль, посвященный окончанию зимы. В этом году темой фестиваля выбрали «Жил на свете рыцарь бедный…». К ней были приурочены мастер-классы и другие мероприятия.

Кульминацией фестиваля стало сожжение арт-объекта «Мельницы» — деревянного сооружения, состоящего из 24 башен, центральная из которых достигает высоты 26 м, которое отсылает к роману испанского писателя Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский».

«Масленичный объект впервые находится в движении: на башнях размещены вращающиеся лопасти, которые оживают при помощи ветра», — указывает интернет-портал.

Отмечается, что сожжение деревянного замка сопровождалось театральным представлением.

Наступил особый день Масленицы: русские приметы, строгие народные запреты
В пятницу россияне празднуют Тещины вечерки

Ранее, 26 февраля, врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Екатерина Казачкова в преддверии Масленицы сообщила, что средний человек способен съесть два-три классических блина в день без влияния на вес в случае, если в них не добавлять сладкие начинки. Она уточнила, что полезнее всего готовить блины из цельнозерновой муки.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025