В Калужской области на Масленицу сожгли 26-метровый деревянный замок

В арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области на Масленицу 1 марта сожгли 26-метровый деревянный замок из мельниц. Программа праздничных мероприятий была опубликована на портале «Масленица в Никола-Ленивце».

В «Никола-Ленивце» прошел традиционный фестиваль, посвященный окончанию зимы. В этом году темой фестиваля выбрали «Жил на свете рыцарь бедный…». К ней были приурочены мастер-классы и другие мероприятия.

Кульминацией фестиваля стало сожжение арт-объекта «Мельницы» — деревянного сооружения, состоящего из 24 башен, центральная из которых достигает высоты 26 м, которое отсылает к роману испанского писателя Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский».

«Масленичный объект впервые находится в движении: на башнях размещены вращающиеся лопасти, которые оживают при помощи ветра», — указывает интернет-портал.

Отмечается, что сожжение деревянного замка сопровождалось театральным представлением.

Ранее, 26 февраля, врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Екатерина Казачкова в преддверии Масленицы сообщила, что средний человек способен съесть два-три классических блина в день без влияния на вес в случае, если в них не добавлять сладкие начинки. Она уточнила, что полезнее всего готовить блины из цельнозерновой муки.