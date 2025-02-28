Наступил особый день Масленицы: русские приметы, строгие народные запреты

В пятницу, 28 февраля, наступает пятый день Масленицы, который в народе прозвали Тещины вечерки. Согласно традициям, именно в этот день женатые мужчины, накануне побывавшие в гостях у тещи, принимали маму жены у себя, проводя время вместе за застольем и весельем. Традиция стала важной частью Широкой Масленицы. О том, как в старину отмечали этот праздник, какие обычаи и суеверия с ним связаны, — рассказывают «Известия».

28 февраля — пятый день Масленичной недели — Тещины вечерки

Масленица — один из самых древних и веселых праздников, который отмечается в России и ряде других стран, сохранивших традиции восточнославянской культуры. Истоки Масленицы уходят в языческие времена, когда она была связана с культом солнца и проводами зимы.

С принятием христианства Масленица вошла в церковный календарь как Мясопустная седмица, последняя неделя перед Великим постом. В этот период запрещается употребление мяса, но разрешены молочные продукты, масло, сыр и, конечно, блины, которые стали главным символом праздника.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Однако блины не всегда считались обязательным угощением Масленицы. В древние времена этот статус принадлежал пирогам. Существует предположение, что еще в языческую эпоху появились круглые лепешки, олицетворяющие собой солнечный круг. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал генеральный директор ЗАО «Круг» (бренд «Тирольские») Игорь Григорьев.

— Согласно поверьям, изделия символизировали богатство урожая, тепло домашнего очага и счастье семьи. Во время празднования Масленичной недели хозяйки устраивали своеобразные соревнования в искусстве приготовления выпечки, используя разнообразные доступные начинки: мед, орехи, ягоды и яблоки, — рассказал эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сырная седмица — другое название Масленицы, напомнил Григорьев. В течение всей недели главным образом употребляют блюда, приготовленные с использованием молока и молочных продуктов. Пироги с творожной начинкой могут иметь различные формы и рецепты, но все они считаются сытными и питательными.

В давние времена, когда зима подходила к концу, запасы продуктов становились скудными. Творог был одним из продуктов, которые помогали дожить до первой зелени и поддерживать силы перед началом весенних работ.

В наше время Масленицу отмечают в России, Белоруссии, на Украине, а также в странах с большой русскоязычной диаспорой, таких как Канада, США, Германия и других. В разных регионах празднование может отличаться, но общие черты сохраняются: это народные гулянья, катания на санях, ярмарки, сжигание чучела и блины.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сегодня Масленица в России остается популярным праздником, который отмечают в городах и деревнях, причем многие традиции сохраняются, хотя и адаптируются под современную жизнь. Одной из самых известных традиций остается сжигание чучела Масленицы в Прощенное воскресенье. Это символизирует прощание с зимой и встречу весны. Считается, что вместе с огнем сгорают все невзгоды и обиды, а пепел чучела рассыпают по земле, чтобы был хороший урожай. Отметим, что из всех традиций Масленицы именно обряд сжигания чучела считается недопустимым с точки зрения Православной церкви.

Сохранились и народные игры: перетягивание каната, катание с ледяных горок, взятие снежных городков, бой мешками, хороводы и кулачные бои, которые когда-то символизировали борьбу зимы и весны. В некоторых регионах до сих пор устраивают традиционный масленичный столб, на который нужно залезть, чтобы получить приз. Популярными остаются катания на санях и лошадях, особенно в малых городах и деревнях.

Во многих городах проводятся фестивали с театрализованными представлениями, выступлениями фольклорных коллективов, мастер-классами по народным ремеслам.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В церковной традиции важным остается Прощенное воскресенье — день, когда принято просить прощения у близких за все обиды, чтобы войти в Великий пост с чистым сердцем.

Хотя современная Масленица часто превращается в городской праздник с массовыми мероприятиями, многие семьи по-прежнему собираются вместе, пекут блины, навещают родных и следуют традиции общения и примирения перед постом.

Каждый год Масленица выпадает на разные даты, поскольку ее празднование зависит от того, в какое время будет отмечаться Пасха. В 2025 году Православная церковь отпразднует Воскресение Христово 20 апреля, в соответствии с этим масленичная неделя выпадает на период с 24 февраля по 2 марта.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Каждый день Масленицы имеет свое название и особые традиции празднования. С понедельника по среду проходит Узкая Масленица — подготовительный период к празднованию Широкой Масленицы — шумным уличным гуляниям, которые начинаются с четверга и завершаются Прощеным воскресеньем, последним днем торжеств.

Пятый день Масленицы, который в 2025 году выпадает на 28 февраля, носит название Тещины вечерк». Он посвящен отношениям между зятем и тещей. Согласно традициям, в этот день женатые мужчины приглашали тещу в гости, угощали ее блинами и демонстрировали уважение.

Что делать на пятый день Масленицы в 2025 году

На Тещины вечерки зять должен был организовать прием, показать свою хозяйственность и гостеприимство. Этот день был своеобразным ответом на застолье вторника, когда зять был гостем матери жены. Именно поэтому зятья готовят богатый стол в знак уважения теще, а та приходит в гости и наслаждается приятным обществом. Это был символический ритуал, призванный укрепить семейные связи и наладить хорошие отношения с родственниками супруги. В старину верили, что если зять проявит щедрость и радушие, то в доме будет достаток и благополучие.

Если во вторник зять был приглашен к теще, то было непозволительно игнорировать Тещины вечерки. Теща обязательно должна была услышать в свой адрес много приятных слов. Также зять должен был веселить тещу частушками и песнями.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сегодня традиции пятого дня Масленицы несколько изменились. Хотя современные семьи уже не следуют старинным обычаям, сам праздник остается поводом для теплых встреч, дружеских застолий и веселых гуляний. В городах и селах продолжаются масленичные ярмарки, народные представления и соревнования, а семейные посиделки с блинами остаются неизменной частью торжества.

Если хочется отметить этот день ярко и весело в кругу семьи, можно устроить настоящий домашний праздник с традиционными угощениями. Испечь блины с разными начинками — сладкими и сытными, приготовить варенье, мед, сметану, чтобы каждый мог выбрать то, что ему по душе. Дополнить угощение поможет горячий чай из самовара, а если есть возможность, можно разжечь костер во дворе и пожарить блины на свежем воздухе, создавая атмосферу старинного русского гуляния. Вечер провести в дружеских беседах, вспоминая добрые истории, а также поиграть в настольные игры или устроить мини-конкурсы.

Если Масленицу отмечают в компании друзей, то нередко молодые люди отправляются в загородные поездки и на природу. Катание с горок, зимние забавы, бой подушками, перетягивание каната или даже веселые эстафеты с блинами поднимут настроение и сделают праздник по-настоящему незабываемым. После активного отдыха можно разжечь костер, напечь блинов и устроить чаепитие на свежем воздухе, наслаждаясь дружеской атмосферой и весельем.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Если хочется провести этот день с любимым человеком, можно создать уютную романтическую атмосферу, приготовив блины вместе, выбрав необычные начинки или экспериментируя с формой и подачей. Теплый плед, ароматный чай, свечи и душевные разговоры создадут особую атмосферу тепла и уюта.

Какой бы вариант ни был выбран, главное — это хорошее настроение, дружеская атмосфера и желание провести время весело и с пользой, ведь Масленица — это праздник прощания с зимой, который объединяет близких людей.

Тещины вечерки: что нельзя делать, приметы сегодня, 28 февраля

На пятый день Масленицы существовало множество народных примет и суеверий, связанных с отношениями между зятем и тещей, семейным благополучием и достатком.

Наши предки верили, что если на пятый день Масленицы зять пригласит тещу в гости и сам испечет блины, то ему будет сопутствовать удача в делах, а в доме будет достаток. Однако если зять проигнорирует этот день и не угостит тещу, это могло считаться плохой приметой, сулящей разлад и недопонимание в семье.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Иногда зятья в ответ на угощение дарили теще небольшой подарок или угощали ее чем-то вкусным. Это считалось добрым знаком, предвещавшим теплые и дружеские отношения между родственниками.

Среди погодных было распространено поверье, что если на Тещины вечерки идет снег, значит, год будет удачным для семейных начинаний, а если в этот день светит солнце, то молодожены в семье скоро получат хорошую весть.

Пятый день Масленицы: картинки, гиф, открытки, поздравления

Во время празднования часто исполняли народные песни, которые называли колядками. Они часто были шуточными, с пожеланиями достатка, счастья и благополучия. Люди ходили по домам, пели колядки и просили угощение — блины, пироги, масло, мед.

Популярные масленичные колядки:

«Ой, Масленица-кривошейка,

Встретим тебя хорошенько!

С сыром, маслом и блинами,

С пирогами да шкварками!»

«Широкая Масленица пришла,

Блины, да сметану принесла!

Ты нам блинчик подавай,

Да добра не забывай!»

На Масленицу, особенно в пятый день — Тещины вечерки, традиционно желают здоровья, счастья, достатка, семейного благополучия и веселья.

«Сегодня день особый, тещин,

Ее поздравить зять наш должен!

Пусть будет радость, смех, веселье,

А на столе — блинов обилие!»

Сгенерировано с помощью ИИ Открытка с Масленицей

«Блинчик за блинчиком, стол — как картина,

В доме любовь и уютная сила,

Теща, желаю вам радости свет,

Жить без забот и печалей вовек!»

Сгенерировано с помощью ИИ Открытка с Масленицей

«Зять к теще в гости идет с угощением,

Дарит улыбку, тепло и почтение,

Пусть этот праздник удачу несет,

Радость, достаток и счастье придет!»

Сгенерировано с помощью ИИ Открытка с Масленицей

«Поздравляю с Масленицей! Пусть этот яркий, теплый праздник принесет в ваш дом радость, благополучие и уют. Пусть в жизни всегда будет место для веселья, добрых встреч и вкусных угощений. Желаю счастья, удачи и исполнения желаний!»

Сгенерировано с помощью ИИ Открытка с Масленицей

«С широкой Масленицей! Пусть этот праздник наполнит душу светом, дом — достатком, а сердце — радостью. Пусть ваша жизнь будет такой же сладкой, как мед, такой же теплой, как свежеиспеченные блины, и такой же веселой, как масленичные гулянья!».