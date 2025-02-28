 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
В аэропорту Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Общество
Вильфанд спрогнозировал интенсивные осадки в трех округах России в марте
Мир
В Словакии указали на важность сотрудничества с Россией
Стиль
Геммолог дала советы по выбору помолвочного кольца для невесты
Мир
Бессент заявил о согласовании соглашения по ископаемым между Украиной и США
Общество
Машков и фестиваль «Гений места» стали лауреатами «Знания.Премии»
Общество
Временные ограничения введены на работу аэропорта Шереметьево
Общество
Синоптики спрогнозировали отсутствие осадков в Москве 28 февраля
Мир
В КНДР подтвердили проведение учений с пуском крылатых ракет в Желтом море
Общество
В Москве состоялась церемония вручения просветительской награды «Знание.Премия»
Мир
Трамп заявил о планах прекратить лидерство США в финансировании НАТО
Мир
NBC News узнал о подозрениях полиции в причине смерти актера Хэкмена и его жены
Здоровье
Офтальмолог рассказала о противопоказаниях и угрозах при ношении линз
Происшествия
Уголовное дело возбуждено после смертельного ДТП в Нижнем Новгороде
Наука и техника
Ракета с грузовым кораблем «Прогресс МС-30» стартовала с космодрома Байконур
Общество
Охране в аэропортах выдадут пистолеты, каски и ружья
Мир
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Непале

Наступил особый день Масленицы: русские приметы, строгие народные запреты

В пятницу россияне празднуют Тещины вечерки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В пятницу, 28 февраля, наступает пятый день Масленицы, который в народе прозвали Тещины вечерки. Согласно традициям, именно в этот день женатые мужчины, накануне побывавшие в гостях у тещи, принимали маму жены у себя, проводя время вместе за застольем и весельем. Традиция стала важной частью Широкой Масленицы. О том, как в старину отмечали этот праздник, какие обычаи и суеверия с ним связаны, — рассказывают «Известия».

28 февраля — пятый день Масленичной недели — Тещины вечерки

Масленица — один из самых древних и веселых праздников, который отмечается в России и ряде других стран, сохранивших традиции восточнославянской культуры. Истоки Масленицы уходят в языческие времена, когда она была связана с культом солнца и проводами зимы.

С принятием христианства Масленица вошла в церковный календарь как Мясопустная седмица, последняя неделя перед Великим постом. В этот период запрещается употребление мяса, но разрешены молочные продукты, масло, сыр и, конечно, блины, которые стали главным символом праздника.

Блины
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Однако блины не всегда считались обязательным угощением Масленицы. В древние времена этот статус принадлежал пирогам. Существует предположение, что еще в языческую эпоху появились круглые лепешки, олицетворяющие собой солнечный круг. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал генеральный директор ЗАО «Круг» (бренд «Тирольские») Игорь Григорьев.

— Согласно поверьям, изделия символизировали богатство урожая, тепло домашнего очага и счастье семьи. Во время празднования Масленичной недели хозяйки устраивали своеобразные соревнования в искусстве приготовления выпечки, используя разнообразные доступные начинки: мед, орехи, ягоды и яблоки, — рассказал эксперт.

Мед
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сырная седмица — другое название Масленицы, напомнил Григорьев. В течение всей недели главным образом употребляют блюда, приготовленные с использованием молока и молочных продуктов. Пироги с творожной начинкой могут иметь различные формы и рецепты, но все они считаются сытными и питательными.

Лунный календарь на 2025 год: прогноз по месяцам
Астрологи назвали лучшие дни для преображения и оздоровительных процедур

В давние времена, когда зима подходила к концу, запасы продуктов становились скудными. Творог был одним из продуктов, которые помогали дожить до первой зелени и поддерживать силы перед началом весенних работ.

В наше время Масленицу отмечают в России, Белоруссии, на Украине, а также в странах с большой русскоязычной диаспорой, таких как Канада, США, Германия и других. В разных регионах празднование может отличаться, но общие черты сохраняются: это народные гулянья, катания на санях, ярмарки, сжигание чучела и блины.

Масленица
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сегодня Масленица в России остается популярным праздником, который отмечают в городах и деревнях, причем многие традиции сохраняются, хотя и адаптируются под современную жизнь. Одной из самых известных традиций остается сжигание чучела Масленицы в Прощенное воскресенье. Это символизирует прощание с зимой и встречу весны. Считается, что вместе с огнем сгорают все невзгоды и обиды, а пепел чучела рассыпают по земле, чтобы был хороший урожай. Отметим, что из всех традиций Масленицы именно обряд сжигания чучела считается недопустимым с точки зрения Православной церкви.

Сохранились и народные игры: перетягивание каната, катание с ледяных горок, взятие снежных городков, бой мешками, хороводы и кулачные бои, которые когда-то символизировали борьбу зимы и весны. В некоторых регионах до сих пор устраивают традиционный масленичный столб, на который нужно залезть, чтобы получить приз. Популярными остаются катания на санях и лошадях, особенно в малых городах и деревнях.

Во многих городах проводятся фестивали с театрализованными представлениями, выступлениями фольклорных коллективов, мастер-классами по народным ремеслам.

Масленица
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В церковной традиции важным остается Прощенное воскресенье — день, когда принято просить прощения у близких за все обиды, чтобы войти в Великий пост с чистым сердцем.

Хотя современная Масленица часто превращается в городской праздник с массовыми мероприятиями, многие семьи по-прежнему собираются вместе, пекут блины, навещают родных и следуют традиции общения и примирения перед постом.

Каждый год Масленица выпадает на разные даты, поскольку ее празднование зависит от того, в какое время будет отмечаться Пасха. В 2025 году Православная церковь отпразднует Воскресение Христово 20 апреля, в соответствии с этим масленичная неделя выпадает на период с 24 февраля по 2 марта.

масленица
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Каждый день Масленицы имеет свое название и особые традиции празднования. С понедельника по среду проходит Узкая Масленица — подготовительный период к празднованию Широкой Масленицы — шумным уличным гуляниям, которые начинаются с четверга и завершаются Прощеным воскресеньем, последним днем торжеств.

Пятый день Масленицы, который в 2025 году выпадает на 28 февраля, носит название Тещины вечерк». Он посвящен отношениям между зятем и тещей. Согласно традициям, в этот день женатые мужчины приглашали тещу в гости, угощали ее блинами и демонстрировали уважение.

Магнитные бури в 2025 году — расписание по месяцам: самые опасные даты для метеочувствительных
Пик активности ожидается на Солнце уже этой весной

Что делать на пятый день Масленицы в 2025 году

На Тещины вечерки зять должен был организовать прием, показать свою хозяйственность и гостеприимство. Этот день был своеобразным ответом на застолье вторника, когда зять был гостем матери жены. Именно поэтому зятья готовят богатый стол в знак уважения теще, а та приходит в гости и наслаждается приятным обществом. Это был символический ритуал, призванный укрепить семейные связи и наладить хорошие отношения с родственниками супруги. В старину верили, что если зять проявит щедрость и радушие, то в доме будет достаток и благополучие.

Если во вторник зять был приглашен к теще, то было непозволительно игнорировать Тещины вечерки. Теща обязательно должна была услышать в свой адрес много приятных слов. Также зять должен был веселить тещу частушками и песнями.

масленица
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сегодня традиции пятого дня Масленицы несколько изменились. Хотя современные семьи уже не следуют старинным обычаям, сам праздник остается поводом для теплых встреч, дружеских застолий и веселых гуляний. В городах и селах продолжаются масленичные ярмарки, народные представления и соревнования, а семейные посиделки с блинами остаются неизменной частью торжества.

Если хочется отметить этот день ярко и весело в кругу семьи, можно устроить настоящий домашний праздник с традиционными угощениями. Испечь блины с разными начинками — сладкими и сытными, приготовить варенье, мед, сметану, чтобы каждый мог выбрать то, что ему по душе. Дополнить угощение поможет горячий чай из самовара, а если есть возможность, можно разжечь костер во дворе и пожарить блины на свежем воздухе, создавая атмосферу старинного русского гуляния. Вечер провести в дружеских беседах, вспоминая добрые истории, а также поиграть в настольные игры или устроить мини-конкурсы.

Если Масленицу отмечают в компании друзей, то нередко молодые люди отправляются в загородные поездки и на природу. Катание с горок, зимние забавы, бой подушками, перетягивание каната или даже веселые эстафеты с блинами поднимут настроение и сделают праздник по-настоящему незабываемым. После активного отдыха можно разжечь костер, напечь блинов и устроить чаепитие на свежем воздухе, наслаждаясь дружеской атмосферой и весельем.

масленица
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Если хочется провести этот день с любимым человеком, можно создать уютную романтическую атмосферу, приготовив блины вместе, выбрав необычные начинки или экспериментируя с формой и подачей. Теплый плед, ароматный чай, свечи и душевные разговоры создадут особую атмосферу тепла и уюта.

Какой бы вариант ни был выбран, главное — это хорошее настроение, дружеская атмосфера и желание провести время весело и с пользой, ведь Масленица — это праздник прощания с зимой, который объединяет близких людей.

Родительские субботы в 2025 году: как правильно поминать усопших в родительский день
Первая, Мясопустная суббота, наступает уже 22 февраля

Тещины вечерки: что нельзя делать, приметы сегодня, 28 февраля

На пятый день Масленицы существовало множество народных примет и суеверий, связанных с отношениями между зятем и тещей, семейным благополучием и достатком.

Наши предки верили, что если на пятый день Масленицы зять пригласит тещу в гости и сам испечет блины, то ему будет сопутствовать удача в делах, а в доме будет достаток. Однако если зять проигнорирует этот день и не угостит тещу, это могло считаться плохой приметой, сулящей разлад и недопонимание в семье.

блины
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Иногда зятья в ответ на угощение дарили теще небольшой подарок или угощали ее чем-то вкусным. Это считалось добрым знаком, предвещавшим теплые и дружеские отношения между родственниками.

Среди погодных было распространено поверье, что если на Тещины вечерки идет снег, значит, год будет удачным для семейных начинаний, а если в этот день светит солнце, то молодожены в семье скоро получат хорошую весть.

Как правильно ставить свечи за упокой

Пятый день Масленицы: картинки, гиф, открытки, поздравления

Во время празднования часто исполняли народные песни, которые называли колядками. Они часто были шуточными, с пожеланиями достатка, счастья и благополучия. Люди ходили по домам, пели колядки и просили угощение — блины, пироги, масло, мед.

Популярные масленичные колядки:

«Ой, Масленица-кривошейка,
Встретим тебя хорошенько!
С сыром, маслом и блинами,
С пирогами да шкварками!»

«Широкая Масленица пришла,
Блины, да сметану принесла!
Ты нам блинчик подавай,
Да добра не забывай!»

На Масленицу, особенно в пятый день — Тещины вечерки, традиционно желают здоровья, счастья, достатка, семейного благополучия и веселья.

«Сегодня день особый, тещин,
Ее поздравить зять наш должен!
Пусть будет радость, смех, веселье,
А на столе — блинов обилие!»

Открытка с Масленицей

Сгенерировано с помощью ИИ
Открытка с Масленицей

«Блинчик за блинчиком, стол — как картина,
В доме любовь и уютная сила,
Теща, желаю вам радости свет,
Жить без забот и печалей вовек!»

Открытка с Масленицей

Сгенерировано с помощью ИИ
Открытка с Масленицей

«Зять к теще в гости идет с угощением,
Дарит улыбку, тепло и почтение,
Пусть этот праздник удачу несет,
Радость, достаток и счастье придет!»

Открытка с Масленицей

Сгенерировано с помощью ИИ
Открытка с Масленицей

«Поздравляю с Масленицей! Пусть этот яркий, теплый праздник принесет в ваш дом радость, благополучие и уют. Пусть в жизни всегда будет место для веселья, добрых встреч и вкусных угощений. Желаю счастья, удачи и исполнения желаний!»

Открытка с Масленицей

Сгенерировано с помощью ИИ
Открытка с Масленицей

«С широкой Масленицей! Пусть этот праздник наполнит душу светом, дом — достатком, а сердце — радостью. Пусть ваша жизнь будет такой же сладкой, как мед, такой же теплой, как свежеиспеченные блины, и такой же веселой, как масленичные гулянья!».

Открытка с Масленицей

Сгенерировано с помощью ИИ
Открытка с Масленицей

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир