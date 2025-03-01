Встреча Трампа и Зеленского закончилась крупным скандалом. Почему это важно

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом между ним и американским лидером Дональдом Трампом произошла публичная перепалка, за которой в прямом эфире наблюдал весь мир. Цель поездки, заключавшаяся в подписании сделки по редкоземельным металлам и обсуждении мирного урегулирования конфликта на Украине, не была достигнута. Запланированный обед и пресс-конференция были отменены, Зеленского попросили уехать. К каким последствиям приведет этот скандал — в материале «Известий».

В чем причина ссоры

• 28 февраля Зеленский приехал в Белый дом для переговоров с Трампом. Во время встречи в присутствии журналистов, длившейся около 50 минут, между ними возникла перепалка. Американский президент указал украинскому коллеге на неуважительное отношение к США. В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил Зеленского в том, что он забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку.

• Украинский лидер нахамил Вэнсу, заявив, что тот не был на Украине и не видит, что там происходит, поэтому не может говорить о проблемах Киева. Зеленский также утверждал, что Вэнс якобы не должен слишком громко говорить о конфликте. На это Трамп ответил, что вице-президент громко не говорил, а у украинского лидера не столь сильная позиция, чтобы общаться в таком тоне.

• Пресс-конференция по итогам их встречи была отменена, а Зеленского, несмотря на попытки его делегации вернуться за стол переговоров, попросили уехать. Позднее Трамп в соцсети Truth Social опубликовал заявление, в котором отметил, что Зеленский проявил неуважение и показал неготовность к мирному урегулированию украинского конфликта. Подписание сделки США и Украины по редкоземельным металлам тоже отменили.

• Вскоре пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила о возможном прекращении американской помощи Украине. Она подчеркнула, что Джо Байден уже не в Овальном кабинете, поэтому США больше не будут просто так выписывать чеки на далекий конфликт без настоящего, прочного мира. Таким образом, военное финансирование Киева может стать ответственностью Европы.

• У Зеленского были шансы провести разговор с Трампом и Вэнсом по другому сценарию. Еще в четверг американский лидер предрекал очень хорошую встречу и рассказывал о сохраняющемся уважении к украинскому коллеге. Однако Зеленский, по общему мнению, утратил адекватное восприятие реальности. Приехав в Белый дом, он допустил все возможные ошибки, не заметив намеков с противоположной стороны и не воспользовавшись шансом промолчать, смиренно склонив голову, — это всё, что нужно было сделать, чтобы подписать сделку (бумаги и ручки уже лежали на столах) и сохранить стабильные отношения с Вашингтоном.

• Зеленский недооценил резкое изменение в американской политике после прихода Трампа. На протяжении последних трех лет никто на Западе не критиковал украинского лидера. Наоборот, все называли его героем. И это сыграло с ним злую шутку, потому что он не был готов к замечаниям американского президента. Также Зеленский упорно демонстрирует, что не согласен на какие-либо уступки России. И это нарушает любую переговорную логику. Также это стало публичным противоречием позиции Трампа, который говорит о поиске компромисса.

• Кроме того, одной из основных ошибок Зеленского стало указание Трампу на уязвимость США. Украинский лидер заявил, что единственным источником силы страны якобы является удачная география (дважды была произнесена реплика о том, что «у вас есть прекрасный океан»), позволяющая США находиться на удалении от горячих точек. Это подействовало как красная тряпка на быка. Ведь Трамп и его вице-президент построили всю политическую кампанию на теме силы Америки. Заявить это в Овальном кабинете в присутствии СМИ означало спровоцировать репутационные риски, которые Трамп себе не может позволить.

• Трамп относится к конфликту на Украине как к неприятному стечению обстоятельств, в котором виноваты все участники, а больше всего — его предшественник Джо Байден. Ключевая позиция нового президента США заключается в том, что он не хочет никого поддерживать, а нацелен как можно скорее прекратить огонь, чтобы остановить кровопролитие и переключиться на экономическое противостояние с Китаем. Это фундаментальный разворот во внешней политике Вашингтона.

• Есть вторая версия произошедшего. Белый дом несколько раз подчеркнул, что произошедшая ссора не была срежиссирована заранее. Однако Зеленский вполне мог на это пойти, намеренно спровоцировав Трампа и Вэнса. Это мог быть сценарий по разрыву сделки, а также способ показать, что США придется согласиться с европейским планом по гарантиям безопасности для Украины. Показательно, что после скандала все европейские лидеры единым фронтом выступили в поддержку Зеленского.

К чему приведет скандал

• Публичная перепалка, полный провал переговоров, срыв подписания сделки по редкоземельным металлам и досрочный отъезд Зеленского из Белого дома резко повысили шансы на урегулирование конфликта на Украине через российско-американские переговоры и, преимущественно, на российских условиях. При этом начался обратный отсчет конца режима Зеленского.

• Трамп после скандала, вероятно, ускорит выход Вашингтона из украинского конфликта. Вся ответственность за поддержку Киева в конфликте ляжет на ЕС.

• Главные рычаги к окончанию конфликта — у США. Вашингтон может отключить Starlink, на который завязана вся система управления ВСУ, и в кратчайшие сроки конфликт закончится. Но пока США этого не делают, потому что понимают, что могут получить из сложившейся ситуации больше выгоды.

• Перспективы мирного урегулирования в ближайший год практически сводят к нулю в Брюсселе. ЕС не может позволить России победить, потому что это будет означать, что проиграла Европа, а не Украина. Возможно, Киеву поставят европейские крылатые ракеты. Однако помощь ЕС может лишь позволит затянуть конфликт на год или полтора, но не победить Украине.

Возможно ли возвращение к переговорам

• После провальных переговоров с Трампом Зеленский в интервью американским СМИ заявил, что не увидел ничего плохого в своем споре с американским президентом. При этом он отметил, что ему не за что извиняться. Однако позднее госсекретарь США Марко Рубио заметил, что Зеленскому не стоило вести себя враждебно, и ему нужно принести извинения, так как он потратил время американских властей.

• После скандала в Вашингтоне Зеленский отправится в Лондон. Несмотря на то, что главу Украины попросили покинуть Белый дом, на текущий момент нельзя исключать вероятность, что украинская делегация при поддержке европейцев — в частности, британцев и французов, — сможет повторно уговорить Трампа вернуться к диалогу.

• Глава дипломатии ЕС Кая Каллас после перепалки Зеленского и Трампа в Белом доме заявила, что свободному миру нужен новый лидер. Однако, кто займет эту роль, пока остается загадкой. Активнее всех остальных по теме украинского конфликта выступают президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер, которые накануне скандала посетили Вашингтон, чтобы заручиться поддержкой Трампа. Однако после визита Зеленского их усилия могут оказаться безрезультатными.

• На роль посредника между Трампом и Зеленским также претендует председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони. Она открыто поддерживает Украину. Однако идеологически она недалека от нынешней администрации США. При этом внутри самого правительства Италии нет единого мнения о России и Украине. Она делает ставку на то, чтобы Запад говорил с Россией единым голосом и продолжал поддержку Украины. Однако Джорджа Мелони не имеет большого политического веса.

• Европа сейчас находится между двух огней. Она хочет поражения России, даже в ущерб своим экономическим интересам. Однако ЕС не хотел бы окончательно разрывать отношения с Вашингтоном, с которым он крепко связан, в том числе и в сфере безопасности. При этом есть риск, что Европа может расколоться из-за нежелания ряда стран идти против Америки. По другому сценарию, европейским элитам удастся сплотить Евросоюз вокруг нового центра — например, Лондона, Парижа или Берлина — вокруг идеи противостояния «врагам демократии» в лице Трампа, Путина и китайского лидера Си Цзиньпина.