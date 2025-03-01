Суд арестовал сбившего насмерть двух женщин в Нижнем Новгороде водителя

Суд арестовал на два месяца водителя, который на каршеринговом автомобиле насмерть сбил двух женщин на остановке в Нижнем Новгороде. Об этом 1 марта сообщает прокуратура региона.

Отмечается, что молодой человек обвинен по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

«Cуд с учетом позиции прокуратуры избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

ДТП с каршеринговым автомобилем произошло 27 февраля. Юноша, находившийся за рулем машины, получил водительские права в середине ноября 2024 года. В момент ДТП машина ехала со скоростью около 150 км/ч. Позднее водитель автомобиля был задержан.