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Уголовное дело возбуждено после смертельного ДТП в Нижнем Новгороде

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело по факту ДТП с каршеринговым автомобилем, которое въехало в остановочный павильон с людьми, из-за чего два человека погибли и пять пострадали. Об этом 27 февраля сообщил источник «Известий».

Уточняется, что за рулем каршерингового автомобиля находился 18-летний юноша, который по непонятным причинам не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался на скорости 150 км/ч в остановку, а затем — в фонарь.

По словам журналиста Олега Мурашева, который находился на месте происшествия, в результате наезда каршеринга на остановку две пожилые женщины, ожидавшие своего автобуса, вылетели от удара на тротуар и скончались на месте от полученных травм.

«За рулем машины находился 18-летний юноша, он получил водительские права в середине ноября 2024 года. В момент ДТП машина ехала со скоростью около 150 км/ч. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»)», — заявил источник и добавил, что пять пострадавших, которые находились в автомобиле, доставлены в больницу.

В прокуратуре Нижегородской области уточнили, что сотрудники ведомства взяли на контроль данное дело о происшествии.

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В Москве на новом участке трассы М-12 Москва – Казань 19 февраля произошла авария с участием каршерингового автомобиля. Сообщалось, что водитель не справился с управлением и машину занесло, после чего она на высокой скорости врезалась в столбовую опору. При ударе кузов раскололся на две части. В момент ДТП в салоне находились водитель и пассажир. Оба остались живы, однако их текущее состояние неизвестно.

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