Сбившего насмерть людей на остановке в Нижнем Новгороде задержали

Правоохранители задержали водителя, который въехал на каршеринговом автомобиле в остановочный павильон в Нижнем Новгороде и насмерть сбил людей. Об этом 28 февраля сообщило Главное управление (ГУ) МВД России по региону в Telegram-канале.

Уточняется, что фигуранта будут судить по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». За совершенные действия предусмотрено наказание до семи лет.

Согласно данным ведомства, 18-летний водитель полностью признал свою вину и извинился перед родственниками погибших женщин.

ДТП с каршеринговым автомобилем произошло 27 февраля. За рулем машины находился юноша, который получил водительские права в середине ноября 2024 года. В момент ДТП машина ехала со скоростью около 150 км/ч. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).