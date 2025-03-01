Путин дал высокую оценку подвигу псковских десантников в 25-ю годовщину

Президент России Владимир Путин в 25-ю годовщину подвига 6-й роты псковских десантников позвонил матери командира батальона Марка Евтюхина Лидии. Об этом 1 марта сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как отметил Песков, Лидия Ивановна регулярно поддерживает связь со всеми, кто потерял своих родных тогда, занимается координацией помощи. Официальный представитель Кремля указал на то, что Путин неоднократно общался с женщиной и «поддерживает с ней теплые отношения».

«В ходе разговора президент еще раз дал высочайшую оценку подвигу наших героев и сказал, что в нашей стране этот подвиг не забудут никогда», — подчеркнул Песков.

В ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе 1 марта 2000 года псковские десантники под командованием Марка Евтюхина вступили в бой на высоте 776 под Аргуном в Чечне со значительно превосходящим по численности отрядом боевиков.

Тяжелый бой длился более 15 часов. Погибли 84 военнослужащих. Десантникам удалось уничтожить до 500 боевиков. Евтюхину посмертно было присвоено звание Героя России.