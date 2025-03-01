Силы ПВО за ночь уничтожили 48 украинских БПЛА над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали в течение ночи 48 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими регионами. Об этом 1 марта сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что 21 дрон был сбит в небе над Тверской областью, 11 — над Республикой Крым, пять БПЛА — над Брянской областью, по три — над территориями Белгородской и Ростовской областей, по два — над Смоленской и Липецкой областями и еще один — над Курской областью.

Накануне в Минобороны заявляли о ликвидации 53 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами. В ведомстве отметили, что 43 БПЛА были уничтожены над Брянской областью, пять — над Республикой Крым, четыре — над Орловской областью и еще один — над территорией Калужской области. Дроны были сбиты в период с 17:44 до 19:45 мск.