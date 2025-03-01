В Ватикане сообщили о новом приступе бронхоспазма у папы римского

Папа римский Франциск перенес приступ бронхоспазма, который вызвал ухудшение самочувствия, в связи с чем ему потребовалась срочная вентиляция легких. Об этом 28 февраля сообщил официальный новостной портал Vatican News со ссылкой на заявление пресс-службы Святого престола.

«Святейший Отец сегодня днем, после утра, проведенного в часовне чередованием дыхательной физиотерапии и молитвы, испытал отдельный эпизод бронхоспазма», — говорится в материале портала.

Сразу же после приступа понтифика подключили к неинвазивной искусственной вентиляции легких для того, чтобы повысить уровень содержания кислорода в крови.

Уточняется, что он сотрудничал с врачами, не отвергая при этом терапевтических методов лечения. На данный момент состояние главы Ватикана не определено. Врачам потребуется несколько дней для того, чтобы сделать итоговое заключение.

О госпитализации папы римского пресс-служба Святого престола сообщила 14 февраля. 17 февраля понтифика оставили в больнице из-за инфекции дыхательных путей. На следующий день у него было выявлено начало двусторонней пневмонии. 22 февраля папе римскому потребовалось переливание крови, и он также продолжил получать большие дозы кислорода на фоне обострившегося респираторного кризиса. 25 февраля сообщалось, что папа римский всё еще находится в критическом состоянии, однако его показатели стабильны.