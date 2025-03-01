Операторы FPV-дронов уничтожили боевую технику ВСУ на южнодонецком направлении
Операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» уничтожили десятки единиц боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), обеспечивая наступление штурмовых групп на южнодонецком направлении. Об этом 1 марта рассказали в Минобороны.
Боевой работе российских мотострелков способствует ювелирная работа операторов беспилотной авиации — как разведывательной, выявляющей движение боевой техники и транспорта ВСУ, так и ударных FPV-дронов, не оставляющих противнику шансов на выживание.
В течение месяца военнослужащие группировки войск «Восток» в районах Новоселки, Бурлацкого, Днепроэнергии и Константинополя уничтожили 14 танков, более 40 боевых бронированных машин и около 80 автомобилей ВСУ.
28 февраля Минобороны сообщило, что расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) батальона «Атлант» 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожили живую силу и технику ВСУ на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО).