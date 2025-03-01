В Минцифры рассказали об условиях снятия запрета на кредиты через «Госуслуги»

Снять самозапрет на кредиты и займы, который с 1 марта станет доступен гражданам, будет сложнее, чем установить, следует из ответа Минцифры на запрос «Известий». Придется подать заявление, подписанное электронной подписью, бесплатно оформляемой в приложении «Госключ», уточнили в ведомстве. Более сложная процедура вполне логична: необходимо создать защиту от мошенников, если они попытаются взломать аккаунт и снять самозапрет.

«Ограничение на выдачу кредитов и займов перестанет действовать через два дня после внесения сведений о снятии самозапрета в кредитную историю. Дата снятия будет отражена квалифицированными бюро кредитных историй (КБКИ) в PDF-файле, который придет в личный кабинет «Госуслуг», — сообщили в пресс-службе Минцифры.

Закон о самозапрете на кредиты был подписан год назад для большей защиты граждан от действий мошенников, которые не только похищают средства со счетов россиян, но и сами оформляют на них кредиты или под воздействием социальной инженерии убеждают это сделать. С 1 марта этого года на «Госуслугах» оформить добровольный отказ может любой гражданин, имеющий подтвержденную учетную запись на портале и ИНН.

Самозапрет действует бессрочно, но его можно в любое время снять. Подавать заявления на отказ и снятие можно будет неограниченное количество раз.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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