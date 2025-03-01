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- На нет и ссуды нет: эксперты увидели риски в процессе запуска самозапрета на кредиты
На нет и ссуды нет: эксперты увидели риски в процессе запуска самозапрета на кредиты
На портале «Госуслуги» в субботу, 1 марта, запускается функционал самозапрета на кредиты. Закон об этом был принят еще год назад, но даже в пятницу, 28 февраля, Минцифры не продемонстрировало, в каком разделе можно найти функцию и как технически будет выглядеть процесс, неизвестно было и время старта. Этот информационный вакуум несет в себе серьезные риски, предупреждают эксперты. В частности, мошенники уже встраивают в свои легенды тему самозапрета на кредиты. Также есть и подводные камни, о которых не упоминалось ранее: например, зафиксировав добровольный отказ от займа в МФО, люди не смогут оформить и рассрочку на некоторых маркетплейсах.
Оформление отказа от кредитов: основные вопросы
Россияне очень ждут введения самозапрета на кредиты, сообщили «Известиям» эксперты.
— Наши наблюдения показывают, что на фоне широкой анонсирующей кампании граждане стали очень активно интересоваться этим способом защиты себя и своих близких от мошенников, — сказала эксперт проекта «Народного фронта» «За права заемщиков», куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова.
По ее словам, за последний месяц на портал «Мошеловка» поступили сотни запросов от граждан и СМИ о механизме работы нового функционала.
— Людей интересует, как будет называться раздел на портале «Госуслуги», в котором можно будет с 1 марта подать заявление, в какое конкретно время появится этот раздел и по какому часовому поясу, как будет визуально выглядеть клиентский путь подачи заявления, будет ли приходить уведомление о том, что пометка в кредитной истории установлена и самозапрет начал действовать, нужно ли пользоваться «Госключом», чтобы подписать заявление, и многое другое, — рассказала Алла Храпунова.
Однако пока, утверждает представитель «Народного фронта», на эти вопросы, к сожалению, нет ответов. На 28 февраля у Минцифры, курирующего портал «Госуслуги», не было сведений, которые позволили бы корректно консультировать граждан. Даже робот Макс, который «живет» в информсистеме, не выдавал никаких детальных разъяснений и ссылок о механизме подачи заявления, только общая информация о том, что сделать это можно будет в субботу в специальном разделе.
По мнению куратора платформы «Мошеловка», этот информационный вакуум несет в себе серьезные риски:
— В нашем прогнозе мы предупреждаем граждан, что аферисты уже встраивают в свои легенды тему самозапрета на кредиты. И прогнозируем, что в марте телефонные мошенники будут представляться сотрудниками «Госуслуг» и предлагать помощь в подключении самозапрета, будут врать, что на жертву наложено самоограничение, необходимо досрочно погасить все обязательства и предлагать помощь в снятии самозапрета.
Версий множество, и все они будут сводиться к получению кода из СМС для завладения доступом к личному кабинету на «Госуслугах», предупредила Алла Храпунова, подчеркнув, что такие манипуляции мошенников могут дискредитировать инструмент самоограничения, что прямо противоположно целям, которые ставили регулятор, депутаты и общество. Хорошая законодательная инициатива, как это часто бывает, уперлась в слабое применение. Сократить риски можно было, проведя масштабную информкампанию, но этого не было сделано, подчеркнула эксперт.
Почему оформить самозапрет проще, чем снять
Да и в технической части могут возникнуть проблемы, как это часто бывает с новыми функциями на портале, особенно если сразу большое число людей пытается ими воспользоваться в первый день, считает Алла Храпунова. Впервые о готовности к запуску функционала на «Госуслугах» «Известия» запросили Минцифры еще 17 февраля, но официального ответа тогда не получили. Из неформальных источников стало известно, что работы над запуском еще ведутся. В конце этой недели мы всё же получили ответы весьма общего характера.
Правда, в пресс-службе Минцифры пояснили «Известиям» один очень важный момент, касающийся снятия самозапрета. Сделать это, кстати, будет сложнее, чем установить, поскольку придется подать заявление, завизированное электронной подписью. Она быстро и бесплатно оформляется в приложении «Госключ», уточнили в ведомстве. Более сложная процедура вполне логична, чтобы создать защиту от мошенников, если они взломают аккаунт и попытаются снять самозапрет.
— Ограничение на выдачу кредитов и займов перестанет действовать через два дня после внесения сведений о снятии самозапрета в кредитную историю. Дата снятия самозапрета будет отражена квалифицированными бюро кредитных историй в PDF-файле, который придет в личный кабинет «Госуслуг» по результату оказания услуги, — сообщили в пресс-службе Минцифры.
Чему может помешать добровольный отказ от кредитов и займов
Добровольный отказ, установленный на займы в МФО, перекроет клиенту доступ к рассрочке на маркетплейсах или в гипермаркетах, отметил директор по риск-методологии и дата-аналитике Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Николай Филиппов. По его словам, нишу товарного кредитования заняли именно микрофинансовые организации.
Рынок МФО в 2024 году вырос во многом за счет компаний, связанных с крупнейшими маркетплейсами, следует из данных ЦБ. 65% займов этого сегмента приходится на микрофинансовые организации, которые связаны с крупнейшими участниками рынка электронной коммерции. «Известия» направили запросы крупнейшим маркетплейсам страны о планах изменения механизма рассрочки.
Тем не менее СРО «МиР» (ассоциация участников рынка микрофинансов) поддерживает инициативу самозапрета с самого начала, уточнили в пресс-службе организации. По их данным, услугой в конечном счете воспользуется не более 10% россиян, а существенного влияния на развитие продуктов не будет.
— Скорее наоборот — самозапрет позволит прикрыть одну из «воронок», которой в теории могут пользоваться мошенники, — уточнили в СРО «МиР».
Кроме того, самозапрет не затронет выдачу средств по действующим кредитным картам, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Даже после его установления деньги по кредитке будут выдавать, как и раньше.
Важно учитывать, что самозапрет начнет действовать только на следующий день после оформления, предупредили в ОКБ. Процесс его установки или снятия предполагает несколько этапов и может длиться дольше, отметили в бюро кредитных историй. «Госуслуги» передают заявление в БКИ в течение часа, а бюро обязано внести изменения в кредитную историю в тот же день, если получило заявку до 22:00 мск, либо на следующий день. Однако сам запрет вступает в силу лишь спустя сутки после внесения изменений. Таким образом, от момента подачи заявления до активации запрета может пройти до 27 часов.
Стоит также помнить, что после снятия самозапрета действует период охлаждения в один рабочий день, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Если резко захочется купить что-то в кредит, то в тот же день этого сделать не получится.
Клиентам не стоит удивляться, если после снятия самозапрета они начнут получать звонки и сообщения от банков с предложениями получить кредит, уточнили в ОКБ. Эти организации, по сути, подписаны на изменения его кредитной истории, а информация о новом механизме как раз там отображается. То есть банки узнают о снятии самозапрета, а в их глазах это уже однозначно отражает намерение человека оформить ссуду. Они используют этот повод, чтобы предложить ему свои услуги.
В любом случае периода охлаждения в один-два дня после снятия самозапрета будет достаточно, чтобы жертва поделилась ситуацией с близкими или сама осознала происходящее, заключил Владимир Чернов. В конце концов, массовое использование этого механизма действительно очень сильно подорвет мошенническую деятельность.