На нет и ссуды нет: эксперты увидели риски в процессе запуска самозапрета на кредиты

На портале «Госуслуги» в субботу, 1 марта, запускается функционал самозапрета на кредиты. Закон об этом был принят еще год назад, но даже в пятницу, 28 февраля, Минцифры не продемонстрировало, в каком разделе можно найти функцию и как технически будет выглядеть процесс, неизвестно было и время старта. Этот информационный вакуум несет в себе серьезные риски, предупреждают эксперты. В частности, мошенники уже встраивают в свои легенды тему самозапрета на кредиты. Также есть и подводные камни, о которых не упоминалось ранее: например, зафиксировав добровольный отказ от займа в МФО, люди не смогут оформить и рассрочку на некоторых маркетплейсах.

Оформление отказа от кредитов: основные вопросы

Россияне очень ждут введения самозапрета на кредиты, сообщили «Известиям» эксперты.

— Наши наблюдения показывают, что на фоне широкой анонсирующей кампании граждане стали очень активно интересоваться этим способом защиты себя и своих близких от мошенников, — сказала эксперт проекта «Народного фронта» «За права заемщиков», куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова.

По ее словам, за последний месяц на портал «Мошеловка» поступили сотни запросов от граждан и СМИ о механизме работы нового функционала.

— Людей интересует, как будет называться раздел на портале «Госуслуги», в котором можно будет с 1 марта подать заявление, в какое конкретно время появится этот раздел и по какому часовому поясу, как будет визуально выглядеть клиентский путь подачи заявления, будет ли приходить уведомление о том, что пометка в кредитной истории установлена и самозапрет начал действовать, нужно ли пользоваться «Госключом», чтобы подписать заявление, и многое другое, — рассказала Алла Храпунова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Однако пока, утверждает представитель «Народного фронта», на эти вопросы, к сожалению, нет ответов. На 28 февраля у Минцифры, курирующего портал «Госуслуги», не было сведений, которые позволили бы корректно консультировать граждан. Даже робот Макс, который «живет» в информсистеме, не выдавал никаких детальных разъяснений и ссылок о механизме подачи заявления, только общая информация о том, что сделать это можно будет в субботу в специальном разделе.

По мнению куратора платформы «Мошеловка», этот информационный вакуум несет в себе серьезные риски:

— В нашем прогнозе мы предупреждаем граждан, что аферисты уже встраивают в свои легенды тему самозапрета на кредиты. И прогнозируем, что в марте телефонные мошенники будут представляться сотрудниками «Госуслуг» и предлагать помощь в подключении самозапрета, будут врать, что на жертву наложено самоограничение, необходимо досрочно погасить все обязательства и предлагать помощь в снятии самозапрета.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Версий множество, и все они будут сводиться к получению кода из СМС для завладения доступом к личному кабинету на «Госуслугах», предупредила Алла Храпунова, подчеркнув, что такие манипуляции мошенников могут дискредитировать инструмент самоограничения, что прямо противоположно целям, которые ставили регулятор, депутаты и общество. Хорошая законодательная инициатива, как это часто бывает, уперлась в слабое применение. Сократить риски можно было, проведя масштабную информкампанию, но этого не было сделано, подчеркнула эксперт.

Почему оформить самозапрет проще, чем снять

Да и в технической части могут возникнуть проблемы, как это часто бывает с новыми функциями на портале, особенно если сразу большое число людей пытается ими воспользоваться в первый день, считает Алла Храпунова. Впервые о готовности к запуску функционала на «Госуслугах» «Известия» запросили Минцифры еще 17 февраля, но официального ответа тогда не получили. Из неформальных источников стало известно, что работы над запуском еще ведутся. В конце этой недели мы всё же получили ответы весьма общего характера.

Справка «Известий» Минцифры — о самозапрете на кредиты: Установить добровольный запрет на свое имя (на другого человека это сделать нельзя) на кредиты в банках и займы в МФО можно через портал «Госуслуги» с 1 марта 2025 года, во всех МФЦ эта возможность появится до 1 сентября 2025-го. Для подачи заявления нужно иметь подтвержденную учетную запись на госпортале и ИНН. После подачи заявления в кредитной истории появляется специальная отметка с датой начала действия самозапрета. С этого момента банки и микрофинансовые организации должны отказать в оформлении кредита или займа. Самозапрет распространяется на все потребкредиты и займы, которые выдают банки и МФО, за исключением ипотеки, автокредитов и образовательных кредитов. Возможны и вариации. Например, можно будет установить самозапрет на выдачу кредитов и займов только в банках или только в МФО либо сразу во всех кредитных организациях. Также можно ограничить только дистанционную или только очную форму выдачи. На старые кредиты самозапрет не повлияет. Добровольный отказ является бессрочным, но и его можно снять в любой момент. Количество раз как на установку, так и на снятие не ограничено.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Правда, в пресс-службе Минцифры пояснили «Известиям» один очень важный момент, касающийся снятия самозапрета. Сделать это, кстати, будет сложнее, чем установить, поскольку придется подать заявление, завизированное электронной подписью. Она быстро и бесплатно оформляется в приложении «Госключ», уточнили в ведомстве. Более сложная процедура вполне логична, чтобы создать защиту от мошенников, если они взломают аккаунт и попытаются снять самозапрет.

— Ограничение на выдачу кредитов и займов перестанет действовать через два дня после внесения сведений о снятии самозапрета в кредитную историю. Дата снятия самозапрета будет отражена квалифицированными бюро кредитных историй в PDF-файле, который придет в личный кабинет «Госуслуг» по результату оказания услуги, — сообщили в пресс-службе Минцифры.

Чему может помешать добровольный отказ от кредитов и займов

Добровольный отказ, установленный на займы в МФО, перекроет клиенту доступ к рассрочке на маркетплейсах или в гипермаркетах, отметил директор по риск-методологии и дата-аналитике Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Николай Филиппов. По его словам, нишу товарного кредитования заняли именно микрофинансовые организации.

Рынок МФО в 2024 году вырос во многом за счет компаний, связанных с крупнейшими маркетплейсами, следует из данных ЦБ. 65% займов этого сегмента приходится на микрофинансовые организации, которые связаны с крупнейшими участниками рынка электронной коммерции. «Известия» направили запросы крупнейшим маркетплейсам страны о планах изменения механизма рассрочки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Тем не менее СРО «МиР» (ассоциация участников рынка микрофинансов) поддерживает инициативу самозапрета с самого начала, уточнили в пресс-службе организации. По их данным, услугой в конечном счете воспользуется не более 10% россиян, а существенного влияния на развитие продуктов не будет.

— Скорее наоборот — самозапрет позволит прикрыть одну из «воронок», которой в теории могут пользоваться мошенники, — уточнили в СРО «МиР».

Кроме того, самозапрет не затронет выдачу средств по действующим кредитным картам, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Даже после его установления деньги по кредитке будут выдавать, как и раньше.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Важно учитывать, что самозапрет начнет действовать только на следующий день после оформления, предупредили в ОКБ. Процесс его установки или снятия предполагает несколько этапов и может длиться дольше, отметили в бюро кредитных историй. «Госуслуги» передают заявление в БКИ в течение часа, а бюро обязано внести изменения в кредитную историю в тот же день, если получило заявку до 22:00 мск, либо на следующий день. Однако сам запрет вступает в силу лишь спустя сутки после внесения изменений. Таким образом, от момента подачи заявления до активации запрета может пройти до 27 часов.

Справка «Известий» Как работает самозапрет на кредиты? Сведения о наличии или отсутствии добровольного отказа включаются всеми квалифицированными бюро кредитных историй в кредитную историю гражданина и отображаются в ней. А банки и МФО перед одобрением заявки на выдачу заемных средств обязаны проверять наличие сведений о действующем самозапрете, запросив их в БКИ. Если в кредитной истории есть действующий добровольный отказ, в выдаче денег будет отказано. Если потенциальные кредиторы заключат договоры, несмотря на самозапрет, то не смогут требовать от заемщика исполнения обязательств.

Стоит также помнить, что после снятия самозапрета действует период охлаждения в один рабочий день, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Если резко захочется купить что-то в кредит, то в тот же день этого сделать не получится.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Клиентам не стоит удивляться, если после снятия самозапрета они начнут получать звонки и сообщения от банков с предложениями получить кредит, уточнили в ОКБ. Эти организации, по сути, подписаны на изменения его кредитной истории, а информация о новом механизме как раз там отображается. То есть банки узнают о снятии самозапрета, а в их глазах это уже однозначно отражает намерение человека оформить ссуду. Они используют этот повод, чтобы предложить ему свои услуги.

В любом случае периода охлаждения в один-два дня после снятия самозапрета будет достаточно, чтобы жертва поделилась ситуацией с близкими или сама осознала происходящее, заключил Владимир Чернов. В конце концов, массовое использование этого механизма действительно очень сильно подорвет мошенническую деятельность.