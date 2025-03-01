Эксперты увидели риски в процессе запуска самозапретов на кредиты

На «Госуслугах» 1 марта запускается функционал самозапрета на кредиты. Каждый гражданин, имеющий подтвержденную учетную запись на портале и ИНН, может подать заявление о добровольном отказе от банковских потребкредитов и займов в микрофинансовых организациях (МФО). Однако 28 февраля Минцифры не продемонстрировало, в каком разделе можно найти функцию и как технически будет выглядеть процесс. Неизвестно также время старта.

Эксперты увидели в этом существенные риски. Кроме того, они рассказали «Известиям» и о подводных камнях применения закона о добровольном отказе от кредитов.

Проблемы могут возникнуть в технической части, как это часто бывает с новыми функциями на портале, особенно если сразу большое число людей пытаются ими воспользоваться в первый день, прогнозирует эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков», куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова.

«В нашем прогнозе мы предупреждаем граждан, что аферисты уже встраивают в свои легенды тему самозапрета на кредиты. И прогнозируем, что в марте телефонные мошенники будут представляться сотрудниками «Госуслуг» и предлагать помощь в подключении самозапрета. Будут врать, что на жертву наложено самоограничение, что необходимо досрочно погасить все обязательства, и предлагать помощь в снятии самозапрета», — отметила Храпунова, добавив, что всё это для того, чтобы получить код из СМС.

Также директор по риск-методологии и дата-аналитике Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Николай Филиппов подчеркнул, что добровольный отказ, установленный на займы в МФО, перекроет клиенту доступ к рассрочке на маркетплейсах или в гипермаркетах. По его словам, нишу товарного кредитования заняли именно микрофинансовые организации.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

На нет и ссуды нет: эксперты увидели риски в процессе запуска самозапрета на кредиты