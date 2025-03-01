Губернатор Тверской области сообщил о попадании части БПЛА в окно жилого дома

Фрагмент отраженного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) попал в окно квартиры одного из жилых домов в городе Удомля. Об этом 28 февраля сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«В результате отражения атаки БПЛА над территорией Тверской области зафиксировано попадание фрагментов беспилотника в окно одной из квартир жилого дома в Удомле. Силы и средства работают на месте», — приводит его слова пресс-служба главы региона.

Уточняется, что на данный момент администрация города эвакуировала жителей из дома и разместила их в одном из образовательных учреждений. Они вернутся в свои квартиры после того, как специалисты полностью ликвидируют последствия падения фрагментов БПЛА.

В этот же день Руденя сообщил о том, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотных летательных аппаратов над территорией Тверской области. В регионе продолжается мониторинг воздушного пространства.