Губернатор Тверской области сообщил об отражении атаки БПЛА на регион

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Тверской области. Об этом 28 февраля сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

«Над территорией Тверской области отражена атака беспилотных летательных аппаратов. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Силы и средства на месте», — приводит его слова пресс-служба главы региона.

Сообщается, что в регионе продолжается мониторинг воздушного пространства. При этом ситуация находится на контроле губернатора.

В Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за вечер пятницы, 28 февраля, сбили 53 украинских беспилотника над четырьмя регионами России. Так, 43 БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, пять — над Республикой Крым, четыре — над территорией Орловской области и один дрон — над Калужской областью.