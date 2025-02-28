В Белом доме заявили о недопустимости использования США другими странами

США не позволят другим странам пользоваться собой. Об этом 28 февраля заявили на сайте Белого дома после перепалки американского лидера Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

«Президент Дональд Трамп и вице-президент Джэй Ди Вэнс всегда будут отстаивать интересы американского народа и тех, кто уважает положение Соединенных Штатов в мире, и никогда не позволят, чтобы американский народ эксплуатировали», — говорится в заявлении.

В Белом доме также отметили, что Зеленский признал, что ситуация на Украине может привести к третьей мировой войне, в которой она проиграет без помощи США.

Также стало известно, что в настоящее время журналисты забирают оборудование и уходят из зала, где должна была состояться пресс-конференция лидеров. Соответствующие кадры из Белого дома публикуют «Известия».

В ходе встречи в Овальном кабинете Белого дома между американским и украинским президентами произошла словесная перепалка. Трамп обвинил Зеленского в неуважительном отношении к Соединенным Штатам. По его словам, глава киевского режима «играет с третьей мировой войной» и с жизнями миллионов людей. При этом украинского лидера также раскритиковал вице-президент США Джей Ди Вэнс. После перепалки Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного времени.