Захарова заявила о выдержке Трампа после перепалки с Зеленским
Президент США Дональд Трамп и американский вице-президент Джей Ди Вэнс проявили выдержку во время разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом 28 февраля сообщила «Известиям» официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Удивительную выдержку проявили президент и вице-президент США, разговаривая с <...> Зеленским», — указала она.
Словесная перепалка между главами государств произошла в Белом доме. Американский президент обвинил Зеленского в неуважительном отношении к Соединенным Штатам. При этом украинского лидера раскритиковал вице-президент США Джей Ди Вэнс. После перепалки Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного времени.