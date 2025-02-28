Введены временные ограничения на работу аэропортов Ярославля и Костромы

Временные ограничения введены на работу аэропортов Ярославля и Костромы. Об этом 28 февраля сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения введены на работу аэропортов Ярославль (Туношна; код ИКАО — UUDL) и Кострома (Сокеркино; UUBA)», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов способствуют обеспечению безопасности. Он назвал это главным приоритетом.

Ночью 28 февраля Кореняко сообщал о введении временных ограничений на работу московского аэропорта Шереметьево. Тогда он уточнил, что мера была принята для обеспечения безопасности полетов. Позже ограничения были сняты.