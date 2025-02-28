В аэропорту Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом 28 февраля сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«В аэропорту Шереметьево в 03:45 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в своем Telegram-канале.
По его словам, ограничения на работу аэропорта были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
Кореняко ранее в этот день сообщил о введении ограничений на работу столичного аэропорта Шереметьево. Уточнялось, что аэропорт не принимает и не отправляет авиарейсы.