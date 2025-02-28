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В развитие Севморпути вложат почти 2 трлн рублей до 2035 года

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Россия собирается вложить в развитие Северного морского пути почти 2 трлн рублей до 2035 года.

«Сегодня регион обретает совершенно новое значение и становится ключевым регионом для развития нашей страны <…>. Главной движущей силой экономического роста, развития Арктики остаются люди, которые связали свою судьбу с Севером. Задача государства — обеспечить северянам достойное качество жизни», — подчеркнул 28 февраля на заседании комиссии Госсовета по направлению «Арктика и СМП» помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин.

Председатель комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов поделился, что в настоящий момент интерес по перевозке груза проявляют такие страны, как Китай и Индия.

Грузоперевозки по Северному морскому пути растут с каждым годом. Так, по итогам 2024 года было перевезено 37 млн т. При этом отмечается, что доходы от арктических проектов составляют шестую часть от ВВП России. Благодаря транспортному коридору грузы перевозятся в два раза быстрее, чем по другим торговым путям.

Ожидается, что в рамках проекта Севморпути построят 150 новых судов и добавят 12 ледоколов к уже действующим девяти. Кроме того, планируется модернизация береговой инфраструктуры, арктических аэропортов и строительство терминалов сжиженного природного газа (СПГ).

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, в свою очередь, указал на необходимость увеличить перевозную способность железных дорог и синхронизировать эту работу с развитием портовых мощностей. «Нужно, чтобы появлялось больше грузовых судов для перевозки товаров по Севморпути», — заключил он.

Изложенные предложения передадут президенту РФ Владимиру Путину, который в конце марта выступит на Арктическом форуме. Развитие Северного морского пути станет главной темой мероприятия.

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Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин 23 января назвал Северный морской путь одной из самых перспективных транспортных артерий в мире. По его словам, стратегическое решение развивать его полностью себя оправдало.

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