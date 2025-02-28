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Водитель сбившего женщину в Петербурге автобуса прокомментировал ДТП

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Водитель автобуса, который столкнулся с семью автомобилями и насмерть сбил женщину в Санкт-Петербурге, Гюльмагомедов Гюльмет потерял сознание в момент ДТП. Об этом 28 февраля он рассказал телеканалу «78.ru».

«Зеленый загорелся, я повернул, дальше я отключился. Дальше я уже не знаю, что я делал, сам ничего не помню», — отметил он, предположив, что потерял сознание.

При этом водитель заявил, что перед поездкой чувствовал себя нормально. В течение дня у него есть возможность отойти на перерыв, поспать, сказал Гюльмагомедов и подчеркнул, что не мог заснуть за рулем.

Уточняется, что мужчина работает на маршруте с июня 2022 года.

В пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) по Санкт-Петербургу сообщили, что по факту произошедшего ДТП было возбуждено уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — сказано в Telegram-канале ведомства.

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О ДТП с участием автобуса в Санкт-Петербурге стало известно ранее в этот день. По данным МВД, водитель автобуса № 147 не справился с управлением, врезался в семь автомобилей и сбил насмерть женщину.

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