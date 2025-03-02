С Масленицей и Прощеным воскресеньем: красивые открытки, прикольные картинки

С 24 февраля по 2 марта в России отмечается Масленица — яркий народный праздник, связанный с приходом весны. На протяжении семи дней принято ходить в гости, угощаться блинами, участвовать в гуляньях и от души веселиться, встречая долгожданную теплую пору. Воскресенье масленичной недели называют Прощеным — традиционно в этот день люди просят прощения у всех, кого они вольно или невольно обидели за год. «Известия» подготовили красивые, трогательные и забавные открытки к этому светлому празднику.

Лучшие картинки с Масленицей: скачать бесплатно для родных и друзей

В последние годы празднование Масленицы проходит не только на улицах и в домах, но и в интернете. Пользователи социальных сетей активно обмениваются поздравлениями и цифровыми открытками, пересылают друг другу забавные картинки и видео, делятся впечатлениями от гуляний и рецептами блинов в блогах. Поддержать этот тренд просто — достаточно найти подходящее изображение или создать его в фоторедакторе и отправить родным или друзьям. При желании можно добавить к картинке поздравление. Вот несколько примеров:

Сгенерировано нейросетью Открытка с Масленицей

«С Масленицей, мои дорогие! Пусть вместе с зимними холодами уйдут в прошлое проблемы и переживания, а печали растают, как льдинки на солнце. Желаю вам веселых праздников, вкусных блинов, радостных событий и мира в душе!»

Сгенерировано нейросетью Открытка с Масленицей

«Масленица идет, весну с собой несет! Поздравляю с праздником солнца, радости, достатка и изобилия! Пусть в вашей жизни всё идет как по маслу: мечты сбываются, работа спорится, деньги прибывают и не гаснет любовь. Желаю здоровья, удачи, солнечного настроения и бесконечного вдохновения!»

Сгенерировано нейростетью Открытка с Масленицей

«Поздравляю с Масленицей! Желаю вам яркого солнца, чистого неба, тепла и благодати. Пусть во всех делах вам сопутствует удача, а дома царят уют и взаимопонимание!»

Красивые открытки с Масленицей – 2025

Масленица — одно из самых красочных событий года. Места, где проходят гулянья, украшают лентами и традиционными узорами, на улицах можно встретить людей в национальных русских костюмах, в крупных городах организуют ярмарки народных промыслов и тематические концерты. Поэтому и поздравление с Масленицей должно быть ярким и запоминающимся. Вот несколько примеров:

Сгенерировано нейросетью Открытка с Масленицей

«Поздравляю с Масленицей! Пусть она будет удалой, шумной и щедрой, принесет с собой долгожданные встречи и радостные вести, а уходя, оставит теплые воспоминания. Желаю вам отличного настроения, достатка и взаимопонимания в семье!»

«С Масленицей! Давайте попрощаемся с зимой на веселой ноте: проводим ее вкусными блинами, пышными гуляньями и яркими кострами. Пусть невзгоды и разочарования утекают вместе с весенними ручьями, а в проталинах прорастают нежные ростки любви, удачи и благодати. Желаю вам побольше счастливых моментов и безоблачных дней!»

Сгенерировано нейросетью Открытка с Масленицей

«Пусть веселая красавица Масленица растопит сугробы, зажжет огонь в сердце, щедро одарит любовью и благополучием, от души угостит вкуснейшими блинами! Желаю сполна насладиться этим добрым и светлым праздником, проводить зиму с улыбкой и с открытой душою встретить весну!»

Сгенерировано нейросетью Открытка с Масленицей

Трогательные открытки с Прощеным воскресеньем – 2025

Воскресенье масленичной недели в народе называют Прощеным. Это последний день перед Великим постом, во время которого верующие готовятся к празднованию Пасхи. Считается, что перед тем, как приступить к говению, следует попросить прощения у близких и самому отпустить обиды. Это нужно для того, чтобы в пост сосредоточиться на молитве и покаянии, не отвлекаясь на мрачные мысли и переживания.

Сгенерировано нейросетью Открытка с Прощеным воскресеньем

Как правило, в праздник при встрече говорят: «Прости меня», а отвечают: «Бог простит, и я прощаю». Но можно поздравить человека и более развернуто, например, отправив ему трогательную открытку с пожеланиями:

«С Прощеным воскресеньем! Прости меня за все резкие слова, за необдуманные поступки, за несдержанные жесты и глупые ошибки. Давай оставим в прошлом обиды, разногласия и бессмысленные ссоры, чтобы в сердце вновь воцарились мир и гармония».

Сгенерировано нейросетью Открытка с Прощеным воскресеньем

«В Прощеное воскресенье хочу попросить прощения у всех, кого ранил словом или делом. От всей души желаю вам долгой и счастливой жизни, легкости на сердце и согласия в семье! Пусть Господь убережет вас от разочарований, отпустит все вольные и невольные прегрешения, дарует благодать и избавит от горестей»

Фото: РИА Новости/Павел Львов Открытка с Прощеным воскресеньем

«Как Господь прощает своим чадам даже самые страшные грехи, так и ты прости меня за всё. Пусть между нами не будет стены обид и недопониманий. Знай, что ты всегда желанный гость в моем доме и это не изменится ни при каких обстоятельствах. Желаю тебе счастья, настоящей любви, верных друзей и больших успехов!»

Прикольные картинки с Прощеным воскресеньем

В Прощеное воскресенье принято просить прощения у всех, даже если человек ни с кем не ссорился. Если между близкими нет серьезного конфликта, можно добавить в поздравление немного юмора. Вот несколько примеров:

Сгенерировано нейросетью Прикольная открытка с Прощеным воскресеньем

«С Прощеным воскресеньем, мои дорогие! В этот светлый праздник желаю вам распрощаться со всеми обидами, чтобы не дуться, как мышь на крупу, не позволять возить на себе воду и не держать камни на сердце. Пусть ваши дни будут светлыми и радостными, а ссоры и недопонимания не портят весеннего настроения!»

Сгенерировано нейросетью Прикольная открытка с Прощеным воскресеньем

«Говорят, жить в обидах всё равно, что со львом во рвинах. Так давайте не будем терзать друг друга претензиями, упреками, мелкими ссорами и грубыми словами. Пусть между нами всегда будет место диалогу, пониманию, состраданию и поддержке. Пусть мир и согласие станут нормой, а конфликты останутся в прошлом. С Прощеным воскресеньем!»

Сгенерировано нейросетью Открытка с Прощеным воскресеньем

«Обидеть человека просто, даже если он не художник, а вот просить прощения — задача отнюдь не простая. И всё же я с радостью за нее возьмусь, чтобы сказать: дорогие, любимые, родные, простите меня за всё. Пусть на душе у вас всегда будет радостно, легко и спокойно, а горести и печали не омрачают солнечных дней!»

Ранее «Известия» поделились стихами и поздравлениями с Масленицей и Прощеным воскресеньем.