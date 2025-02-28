Поздравления с Масленицей и Прощеным воскресеньем своими словами, прикольные и душевные стихи

Масленица — древний славянский праздник, который символизирует проводы зимы и отмечается перед Великим постом. Завершится масленичная неделя в воскресенье, 2 марта, Прощеным воскресеньем. В этот день принято в последний раз печь блины и просить друг у друга прощение. «Известия» подготовили красивые открытки и поздравления, которые можно отправить в праздник близким.

Поздравляю с Масленицей: прикольные поздравления в прозе

Самый простой способ поздравить с Масленицей — отправить короткое поздравление с теплыми пожеланиями в мессенджерах или соцсетях. Вот примеры поздравлений в прозе своими словами и в стихах:

«Поздравляю с Масленицей, с чудесным праздником весны и семейного уюта! Пусть румяный сочный блин с душистым медом станет символом счастья и благополучия. Пусть каждый день будет наполнен радостью, как яркие блины на праздничном столе. С праздником!»

Сгенерировано нейросетью Открытка с Масленицей

«Скоро на улице растает снег и ярко засияет солнце. Давайте же весело проводим зиму и встретим весну пышными блинами и шумными гуляньями. Пусть все проблемы растают, как масло на сковородке, а жизнь будет такой же сладкой, словно мед на губах. С Масленицей!»



«Сегодня мы отмечаем замечательный праздник — Масленицу! Это время заряжает нас добром, позитивом и радостью. И пусть блинная неделя длится недолго, желаю, чтобы этого заряда бодрости вам хватило на целый год. Счастья и тепла в каждом мгновении в этот весенний праздник!»

Фото: Ю. Клюева/ Getty Images Открытка с Масленицей

«С Масленицей! Желаю, чтобы твоя жизнь была такой же насыщенной и разнообразной, как рецепты блинов, а счастье сыпется, как сахарная пудра! И помни, что, если жизнь тебе подкинет лимоны, сделай из них начинку для блинов!»

«С праздником прихода весны! Желаю блинов румяных и сладких, а дней — безоблачных и радостных. Пусть с весенним солнышком в ваш дом придут счастье и веселье! Счастливой Масленицы!»

Сгенерировано нейросетью Открытка с Масленицей

«Желаю теплого солнышка, вкусных блинов, мира и гармонии в вашем доме. С праздником тепла и добра! С Масленичной неделей!»

«Поздравляю с Масленицей! Пусть в жизни, как и в блинах, будет много интересной начинки, каждый день будет сытным и веселым, а все дела идут, как по маслу. И конечно, хорошей ложки везенья, чтобы в твоей бочке меда не было дегтя, а все неудачи таяли, как снег под лучами солнца».

Короткие смешные стихи с Масленицей — 2025

«Вас на Масленицу ждем!

Встретим масленым блином,

Чаем, медом, калачом

Да с капустой пирогом.

А придет Прощеный день,

Нам покланяться не лень,

Будем дружно в воскресенье

Мы просить за всё прощенье,

Чтоб с души грехи все снять,

С чистым сердцем пост встречать».

Сгенерировано нейросетью Открытка с Масленицей

«И на завтрак, и на ужин

Ешьте вкусные блины.

И за съеденное чтобы

Не испытывать вины.

Не поправиться ни капли,

Наслажденье получить.

В Масленицу вам желаю

Очень вкусно, сытно жить!»

Сгенерировано нейросетью Открытка с Масленицей

«Прощай, зима! Весна подходит!

Частичку солнца мы возьмем,

В честь пробуждения природы

Блиночков пышных напечем!

Вы гостей скорей встречайте,

Блинами с медом угощайте.

И тогда вам в этот год

Несравненно повезет!»

Фото: Е. Емчук/ Getty Images Открытка с Масленицей

«Как на масленой неделе

На столы блины летели!

С жару, с пылу, из печи,

Все румяны, горячи!

Масленица, угощай!

Всем блиночков подавай!

Подходите, разбирайте,

Похвалить не забывайте!»

Сгенерировано нейросетью Открытка с Масленицей

«Нам везде надо успеть —

И сплясать, и песню спеть!

Съесть корзину пирогов!

Да с три короба блинов!

Ну и что, что мы грешили

Много пили, вкусно ели.

Отпустим эти прегрешенья

Мы в Прощеное воскресенье!»

Сгенерировано нейросетью Открытка с Масленицей

Поздравляю с Прощеным воскресеньем: своими словами

Поздравлять принято и с Прощеным воскресением. Вместо стандартной фразы «прости меня» можно отправить небольшое сообщение, в котором отражается суть и духовный смысл этого важного праздника:

«Вот и подошел последний день Масленицы. После сытной недели и раздолья пришло время задуматься о своих поступках и попросить друг у друга прощение. Пусть все недомолвки и ссоры останутся в прошлом, а впереди нас ждут гармония и взаимопонимание».

Сгенерировано нейросетью Открытка с Масленицей

«С Прощеным воскресеньем! Желаю, чтобы в вашей жизни всегда находилось место для доброты и искренности. Пусть каждый ваш шаг будет сопровождаться светом и радостью, а предстоящий период станет временем для новых начинаний и счастливых преображений».

«Поздравляю с Прощеным воскресеньем! Этот день символизирует начало Великого поста и важность прощения в нашей жизни. Искренне желаю вам гармонии и мирного времени, наполненного добрыми мыслями и поступками. Пусть каждый день приносит новые возможности и открытия!»

Сгенерировано нейросетью Открытка с Прощеным воскресеньем

«В этот особенный день, в Прощеное воскресенье, хочу выразить свои наилучшие пожелания. Пусть прощение станет для вас ключом к новой жизни и успешным начинаниям. Желаю вам благополучия, мудрости в принятии решений и радости в каждом дне».

«С Прощеным воскресеньем! В этот светлый день хочется попросить прощения за невольные обиды и пожелать добра, счастья, маленьких неожиданных радостей, побольше ярких красок в жизни и, конечно же, крепкого здоровья!»

Сгенерировано нейросетью Открытка с Прощеным воскресеньем

«В Прощеное воскресенье я прошу простить меня за все проступки, которые тебя обидели или разочаровали. Тебе же дарю свое прощенье. Пускай Бог оберегает тебя от бед и дарит здоровье и достаток».

«С Прощеным воскресеньем! От чистого сердца прошу прощения за все слова и действия, которые могли тебя обидеть. Пускай в душе царят покой и умиротворение. Пусть новый день начнется с чистого листа, а все обиды растворятся в теплом весеннем воздухе».

Душевные стихи с Прощеным воскресеньем — 2025

«В день Прощеного воскресенья

От всей души прошу прощенья!

В сердце не надо сор держать,

Обиды нужно отпускать!

Души пусть каждая частица

Добром и радостью искрится,

Чтоб никогда на свете зло

В твое сердечко не пришло!»

Сгенерировано нейросетью Открытка с Прощеным воскресеньем

«Пускай прощенье, словно пламень,

Сжигает зло и груз обид.

Пусть не лежит на сердце камень,

Душа пусть больше не болит.

Тебе отпущу я все грехи,

И ты меня за всё прости!»

Сгенерировано нейросетью Открытка с Масленицей и Прощеным воскресеньем

«В году один раз день дается,

Чтоб осознали мы грехи.

С небес прощение прольется,

Как эти скромные стихи.

Прошу сегодня я прощенья

За всё, что вышло нагрешить,

За неприятные мгновенья

Прошу тебя меня простить».

«С Прощеным воскресеньем поздравляю,

Прости меня, и я тебя прощаю!

Пускай обиды наши канут в Лету,

Сердца сияют радостью и светом!»

Сгенерировано нейросетью Открытка с последним днем Масленицы

Прощеное воскресенье: что говорят друг другу, что надо отвечать

Просить прощение в Прощеное воскресенье — давняя христианская традиция. Но даже далекие от церкви люди стараются примириться со всеми, с кем были в ссоре. Обычно в праздник говорят: «Прости меня» — а отвечают: «Бог простит, и я тебя прощаю».

Прося прощение, человек освобождается от тяжелых мыслей, переживаний, обид, высвобождая свою внутреннюю энергию. Однако раскаяние должно быть не для галочки, а искренним. Тогда все обиды останутся в прошлом и не будут препятствовать дальнейшему общению.

Сгенерировано нейросетью Открытка с Масленицей

Ранее «Известия» рассказали, какие еще традиции популярны в Прощеное воскресенье.