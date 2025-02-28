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Поздравления с Масленицей и Прощеным воскресеньем своими словами, прикольные и душевные стихи

«Известия» подготовили открытки с Масленицей и Прощеным воскресеньем
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Масленица — древний славянский праздник, который символизирует проводы зимы и отмечается перед Великим постом. Завершится масленичная неделя в воскресенье, 2 марта, Прощеным воскресеньем. В этот день принято в последний раз печь блины и просить друг у друга прощение. «Известия» подготовили красивые открытки и поздравления, которые можно отправить в праздник близким.

Поздравляю с Масленицей: прикольные поздравления в прозе

Самый простой способ поздравить с Масленицей — отправить короткое поздравление с теплыми пожеланиями в мессенджерах или соцсетях. Вот примеры поздравлений в прозе своими словами и в стихах:

«Поздравляю с Масленицей, с чудесным праздником весны и семейного уюта! Пусть румяный сочный блин с душистым медом станет символом счастья и благополучия. Пусть каждый день будет наполнен радостью, как яркие блины на праздничном столе. С праздником!»

С Масленицей

Сгенерировано нейросетью
Открытка с Масленицей

«Скоро на улице растает снег и ярко засияет солнце. Давайте же весело проводим зиму и встретим весну пышными блинами и шумными гуляньями. Пусть все проблемы растают, как масло на сковородке, а жизнь будет такой же сладкой, словно мед на губах. С Масленицей!»

«Сегодня мы отмечаем замечательный праздник — Масленицу! Это время заряжает нас добром, позитивом и радостью. И пусть блинная неделя длится недолго, желаю, чтобы этого заряда бодрости вам хватило на целый год. Счастья и тепла в каждом мгновении в этот весенний праздник!»

С Масленицей

Фото: Ю. Клюева/ Getty Images
Открытка с Масленицей

«С Масленицей! Желаю, чтобы твоя жизнь была такой же насыщенной и разнообразной, как рецепты блинов, а счастье сыпется, как сахарная пудра! И помни, что, если жизнь тебе подкинет лимоны, сделай из них начинку для блинов!»

«С праздником прихода весны! Желаю блинов румяных и сладких, а дней — безоблачных и радостных. Пусть с весенним солнышком в ваш дом придут счастье и веселье! Счастливой Масленицы!»

С Масленицей

Сгенерировано нейросетью
Открытка с Масленицей

«Желаю теплого солнышка, вкусных блинов, мира и гармонии в вашем доме. С праздником тепла и добра! С Масленичной неделей!»

«Поздравляю с Масленицей! Пусть в жизни, как и в блинах, будет много интересной начинки, каждый день будет сытным и веселым, а все дела идут, как по маслу. И конечно, хорошей ложки везенья, чтобы в твоей бочке меда не было дегтя, а все неудачи таяли, как снег под лучами солнца».

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Короткие смешные стихи с Масленицей — 2025

«Вас на Масленицу ждем!
Встретим масленым блином,
Чаем, медом, калачом
Да с капустой пирогом.
А придет Прощеный день,
Нам покланяться не лень,
Будем дружно в воскресенье
Мы просить за всё прощенье,
Чтоб с души грехи все снять,
С чистым сердцем пост встречать».

С Масленицей

Сгенерировано нейросетью
Открытка с Масленицей

«И на завтрак, и на ужин
Ешьте вкусные блины.
И за съеденное чтобы
Не испытывать вины.
Не поправиться ни капли,
Наслажденье получить.
В Масленицу вам желаю
Очень вкусно, сытно жить!»

С Масленицей

Сгенерировано нейросетью
Открытка с Масленицей

«Прощай, зима! Весна подходит!
Частичку солнца мы возьмем,
В честь пробуждения природы
Блиночков пышных напечем!
Вы гостей скорей встречайте,
Блинами с медом угощайте.
И тогда вам в этот год
Несравненно повезет!»

С Масленицей

Фото: Е. Емчук/ Getty Images
Открытка с Масленицей

«Как на масленой неделе
На столы блины летели!
С жару, с пылу, из печи,
Все румяны, горячи!
Масленица, угощай!
Всем блиночков подавай!
Подходите, разбирайте,
Похвалить не забывайте!»

С Масленицей

Сгенерировано нейросетью
Открытка с Масленицей

«Нам везде надо успеть —
И сплясать, и песню спеть!
Съесть корзину пирогов!
Да с три короба блинов!
Ну и что, что мы грешили
Много пили, вкусно ели.
Отпустим эти прегрешенья
Мы в Прощеное воскресенье!»

С Масленицей

Сгенерировано нейросетью
Открытка с Масленицей

Поздравляю с Прощеным воскресеньем: своими словами

Поздравлять принято и с Прощеным воскресением. Вместо стандартной фразы «прости меня» можно отправить небольшое сообщение, в котором отражается суть и духовный смысл этого важного праздника:

«Вот и подошел последний день Масленицы. После сытной недели и раздолья пришло время задуматься о своих поступках и попросить друг у друга прощение. Пусть все недомолвки и ссоры останутся в прошлом, а впереди нас ждут гармония и взаимопонимание».

С Масленицей, с Прощеным воскресеньем

Сгенерировано нейросетью
Открытка с Масленицей

«С Прощеным воскресеньем! Желаю, чтобы в вашей жизни всегда находилось место для доброты и искренности. Пусть каждый ваш шаг будет сопровождаться светом и радостью, а предстоящий период станет временем для новых начинаний и счастливых преображений».

«Поздравляю с Прощеным воскресеньем! Этот день символизирует начало Великого поста и важность прощения в нашей жизни. Искренне желаю вам гармонии и мирного времени, наполненного добрыми мыслями и поступками. Пусть каждый день приносит новые возможности и открытия!»

С Прощенным воскресеньем

Сгенерировано нейросетью
Открытка с Прощеным воскресеньем

«В этот особенный день, в Прощеное воскресенье, хочу выразить свои наилучшие пожелания. Пусть прощение станет для вас ключом к новой жизни и успешным начинаниям. Желаю вам благополучия, мудрости в принятии решений и радости в каждом дне».

«С Прощеным воскресеньем! В этот светлый день хочется попросить прощения за невольные обиды и пожелать добра, счастья, маленьких неожиданных радостей, побольше ярких красок в жизни и, конечно же, крепкого здоровья!»

С Прощенным воскресеньем

Сгенерировано нейросетью
Открытка с Прощеным воскресеньем

«В Прощеное воскресенье я прошу простить меня за все проступки, которые тебя обидели или разочаровали. Тебе же дарю свое прощенье. Пускай Бог оберегает тебя от бед и дарит здоровье и достаток».

«С Прощеным воскресеньем! От чистого сердца прошу прощения за все слова и действия, которые могли тебя обидеть. Пускай в душе царят покой и умиротворение. Пусть новый день начнется с чистого листа, а все обиды растворятся в теплом весеннем воздухе».

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Душевные стихи с Прощеным воскресеньем — 2025

«В день Прощеного воскресенья
От всей души прошу прощенья!
В сердце не надо сор держать,
Обиды нужно отпускать!
Души пусть каждая частица
Добром и радостью искрится,
Чтоб никогда на свете зло
В твое сердечко не пришло!»

С Прощенным воскресеньем

Сгенерировано нейросетью
Открытка с Прощеным воскресеньем

«Пускай прощенье, словно пламень,
Сжигает зло и груз обид.
Пусть не лежит на сердце камень,
Душа пусть больше не болит.
Тебе отпущу я все грехи,
И ты меня за всё прости!»

С Масленицей, с Прощеным воскресеньем

Сгенерировано нейросетью
Открытка с Масленицей и Прощеным воскресеньем

«В году один раз день дается,
Чтоб осознали мы грехи.
С небес прощение прольется,
Как эти скромные стихи.
Прошу сегодня я прощенья
За всё, что вышло нагрешить,
За неприятные мгновенья
Прошу тебя меня простить».

«С Прощеным воскресеньем поздравляю,
Прости меня, и я тебя прощаю!
Пускай обиды наши канут в Лету,
Сердца сияют радостью и светом!»

С Прощеным воскресеньем

Сгенерировано нейросетью
Открытка с последним днем Масленицы

Прощеное воскресенье: что говорят друг другу, что надо отвечать

Просить прощение в Прощеное воскресенье — давняя христианская традиция. Но даже далекие от церкви люди стараются примириться со всеми, с кем были в ссоре. Обычно в праздник говорят: «Прости меня» — а отвечают: «Бог простит, и я тебя прощаю».

Прося прощение, человек освобождается от тяжелых мыслей, переживаний, обид, высвобождая свою внутреннюю энергию. Однако раскаяние должно быть не для галочки, а искренним. Тогда все обиды останутся в прошлом и не будут препятствовать дальнейшему общению.

С Масленицей

Сгенерировано нейросетью
Открытка с Масленицей

Ранее «Известия» рассказали, какие еще традиции популярны в Прощеное воскресенье.

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