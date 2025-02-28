Экипаж Су-35С ВКС РФ нанес удар по опорному пункту и боевикам ВСУ в Курской области
Экипаж многоцелевого истребителя Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнил боевую задачу по сопровождению истребителей-бомбардировщиков в приграничных районах Курской области. Кадры боевой работы опубликовало 28 февраля Минобороны РФ.
Уточняется, что военная техника выполнила взлет с аэродрома базирования и нанесла бомбовый удар по опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)», — указано в сообщении ведомства.
После выполнения боевого задания вся группа вернулась на аэродром базирования.
Ранее в этот день российские войска освободили населенный пункт Новая Сорочина в Курской области. Освобождение населенного пункта от ВСУ осуществлялось силами подразделения группировки войск «Север».