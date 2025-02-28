Российские войска освободили населенный пункт Новая Сорочина в Курской области, сообщает 28 февраля Минобороны России.

Освобождение населенного пункта от формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществлялось силами подразделения группировки войск «Север».

«В течение недели подразделения продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Погребки, Орловка, Никольский и Новая Сорочина», — указано в сводке ведомства за неделю.

Накануне, 27 февраля, Вооруженные силы (ВС) России освободили поселок Никольский в Курской области, сообщили в ведомстве. За день до этого удалось освободить населенные пункты Орловка и Погребки.

Также 24 февраля в Минобороны РФ сообщили, что российские войска освободили населенный пункт Тополи в Харьковской области. Кроме того, военные поразили живую силу украинской армии и технику трех механизированных, воздушно-десантной и штурмовой бригад и бригады теробороны в районах Купянска, Каменки, Степовой Новоселовки и Лозовой в указанном регионе.