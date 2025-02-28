Американист указал на преимущества Вэнса перед Трампом при возможном президентстве

Вице-президент США Джей Ди Вэнс имеет большие шансы возглавить государство в будущем. Американцы видят его преимущества перед действующим лидером Дональдом Трампом. На фоне этого Демократическая партия США может попытаться дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом 28 февраля заявил «Известиям» кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

«Уже сейчас он воспринимается многими американцами не просто как второй человек после Дональда Трампа, а как его преемник. При этом многие отмечают, что от действующего президента США Джей Ди Вэнса выгодно отличает наличие твердых религиозных и политических убеждений. Безусловно, у него есть все шансы стать выдающимся государственным лидером», — высказался американист.

По его мнению, только крупный и неожиданный провал республиканской администрации может помешать Вэнсу стать 48-м президентом США через четыре года. Так, считает собеседник издания, демократам будет очень сложно найти в своих рядах кандидата, который сможет составить конкуренцию Вэнсу на следующих президентских выборах.

«Скорее всего, они выдвинут против него представителя какого-нибудь национального меньшинства, которого вооружат левыми лозунгами марксистского толка. Пытаясь украсть победу у действующего вице-президента США, демократы могут устроить серию провокаций и протестов наподобие акций Black Lives Matter. Но это им вряд ли поможет», — заключил политолог.

Ранее в этот день американский миллиардер, предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск также заявил, что Вэнс — будущий глава государства. Он также подчеркнул, что Вэнс уже является лучшим вице-президентом.

До этого, 26 февраля, телеканал NBC News сообщил, что группа сторонников Трампа рассматривает варианты изменений Конституции США, чтобы президент-республиканец смог баллотироваться на свой третий срок. По данным телеканала, Трамп с момента своего возвращения в Белый дом «подогревал и подпитывал» идею о том, что может баллотироваться на пост главы государства еще раз. При этом пока ему не позволяет сделать это 22-я поправка к Конституции, которая запрещает одному человеку занимать должность президента дольше двух сроков.